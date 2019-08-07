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Adana'da şüphelendiği aracı durduran polis binlerce kaçak sigara yakaladı

İhlas Haber Ajansı

Adana'da polisin şüphelendiği aracı durdurdu. Otomobilin arayan polis ekipleri, arka koltuğu ve bagajından 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılar ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Analiz Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesinde bir otomobilden şüphelendi. Otomobili durduran polis yaptığı aramada arka koltuk altında ve bagajda 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Otomobilde bulunan M.Y. ve T.D. gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alınırken sigaralar imha edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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