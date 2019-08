Valbuena'dan Fenerlileri mest eden paylaşım

Yunan ekibi Olympiakos formasıyla Medipol Başakşehir'e karşı mücadele edecek olan Mathieu Valbuena, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri mest etti.

Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Valizimde Fenerbahçe forması olmadan İstanbul'a gelemezdim. Bana iyi şanslar dileyin" notunu düştü.

Valbuena'nın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken Fenerbahçeli taraftarlar, Fransız yıldıza övgü dolu sözler sarf etti.

I can’t travel to Istanbul without a #Fenerbahce jersey in my luggage!

Bring me chance 🙏 #UCL pic.twitter.com/zG1lIzivJZ