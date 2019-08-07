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Valbuena'dan Fenerlileri mest eden paylaşım

Valbuena'dan Fenerlileri mest eden paylaşım

Fenerbahçe'yle yollarını ayırdıktan sonra Olympiakos'a transfer olan Valbuena'nın Başakşehir maçı öncesi İstanbul'a gelmeden yaptığı paylaşım Fenerbahçelileri mest etti.

Yunan ekibi Olympiakos formasıyla Medipol Başakşehir'e karşı mücadele edecek olan Mathieu Valbuena, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri mest etti.

Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Valizimde Fenerbahçe forması olmadan İstanbul'a gelemezdim. Bana iyi şanslar dileyin" notunu düştü.

Valbuena'nın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken Fenerbahçeli taraftarlar, Fransız yıldıza övgü dolu sözler sarf etti.

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