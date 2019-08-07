HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Dolar/TL 4 ay aradan sonra 5.50'in altını gördü!

Dolar/TL 4 ay aradan sonra 5.50'in altını gördü!

Türk Lirası dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, aylar sonra 5,50'nin altını test etti.

Analistler TL’nin yüksek getiri sunmaya devam etmesi ve küresel merkez bankaların genişlemeci politikalarının TL’deki pozitifi seyirde etkili ana unsurlar olduğunu belirtiyor.

Dolarda son durum

Yukarı yönlü spekülatif hareketler

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalması ve risk primindeki düşüş de TL’ye destek olmaya devam ediyor. Öte yandan TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken analistler bunun da kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellediğini belirtiliyor.

Neden bu piyasaya giresiniz?

Türkiye piyasasının yabancı katılım açısından çok daraldığını söyleyen TD Securities’den Cristian Maggio, “Bu yılın başlarında Londra swap piyasasında yaşanan sıkışma pek çok işlemci için acı vericiydi ve bazıları bunun tekrarlanabileceğinden endişe duyuyor. Türkiye piyasasında likidite çok bozuldu ve para yapamayacaksanız hatta para kaybedecekseniz, neden bu piyasaya giresiniz?” dedi.

Baskı unsurları 

Diğer taraftan küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik ve jeopolitik gelişmeler de baskı unsuru olarak piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rize'de 500 yıllık çivisiz cami! Temizleyen cennete gider diyorlar
Foto Galeri Rize'de 500 yıllık çivisiz cami! Temizleyen cennete gider diyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şirketlere iştirak edebilme yetkisi verildi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şirketlere iştirak edebilme yetkisi verildi!
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken değerlendirme! Pençe varsa açılım olmaz
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken değerlendirme! Pençe varsa açılım olmaz
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
ÖNCEKİ HABERLER
Türk polisi Kilis'te DAEŞ mensubu 3 kadını yakaladı! Fransızlar övgüler yağdırdı
Türk polisi Kilis'te DAEŞ mensubu 3 kadını yakaladı! Fransızlar övgüler yağdırdı
Kayserispor, Ben Rienstra'yı transfer etti
Kayserispor, Ben Rienstra'yı transfer etti
Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı
Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı
Rusya'da genç kız özçekim yapmak isterken feci şekilde öldü
Rusya'da genç kız özçekim yapmak isterken feci şekilde öldü
Rusya'ya vizesiz seyahat! Dışişlerinden önemli açıklama
Rusya'ya vizesiz seyahat! Dışişlerinden önemli açıklama
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
Yorumlar 8 yorum