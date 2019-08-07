Fenerbahçe Fernandinho ve Lucas Silva transferi için düğmeye bastı
Kabus gibi bir sezonu geriden bırakan ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, iki dünya yıldızı Fernandinho ve Lucas Silva'yı Kadıköy'e getirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe, 6 yıldır Manchester City forması giyen ve takımın önceki sezonlarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernandinho için düğmeye bastı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Brezilyalı futbolcunun menajeri ile görüştüğü iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde Manchester City'nin kapısının çalınacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, bonservisi 2020 yılına kadar İspanyol ekibi Real Madrid'te bulunan Lucas Silva'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kiralanması konusunda Real Madrid ile el sıkıştığı kaydedildi.
Transfer operasyonuna hız veren Galatasaray'da, Terim’in sağ kolu Şükrü Hanedar Londra’ya gitti. Sarı-kırmızılılar Chelsea’nin ön liberosu Bakayoko'yu 1 yıllığına kiralamayı hedefliyor.
Katar'ın, Al Rayyan Kulübüne transferi gerçekleşmeyen Mbaye Diagne için İngiltere'den talip çıktı. Aston Villa Kulübü, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa ile Galatasaray'ın bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde Diagne'nin de sorun yaratmadan bu kez imza atacağı öğrenildi.