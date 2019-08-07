Fenerbahçe Fernandinho ve Lucas Silva transferi için düğmeye bastı

Katar'ın, Al Rayyan Kulübüne transferi gerçekleşmeyen Mbaye Diagne için İngiltere'den talip çıktı. Aston Villa Kulübü, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa ile Galatasaray'ın bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde Diagne'nin de sorun yaratmadan bu kez imza atacağı öğrenildi.