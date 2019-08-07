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Manisa Soma'da korkutan deprem 3.4 büyüklüğünde oldu

Manisa Soma'da korkutan deprem 3.4 büyüklüğünde oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde saat 09.02'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar tedirgin oldu.

Manisa’nın Soma ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Soma ilçesi Kozluören Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.02’de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli'den açıklama

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.6 olarak geçildi.

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