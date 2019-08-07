Baba tavsiyesiyle başladı şimdi rekorlar kırıyor hedeflediğini indiriyor

Mersin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi(TOHM) sporcusu Alp Eren Erdur, atıcılık sporunda gençler ve yıldızlarda Türkiye rekoları kırarak barajları yükseltti. 3 yıl önce başladığı atıcılık sporunda gün geçtikçe ilerliyor. Erdur, önümüzdeki aylarda İtalya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında şampiyon olmak istiyor.

Babamın tavsiyesiyle atıcılığa başladım

Çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Erdur, babasının tavsiyesiyle atıcılığa başladığını vurgulayarak, “Daha önce futbol ve tekvando yapıyordum. 3 yıldır atıcılık yapıyorum ve bu süreçte çeşitli rekorlar kırıyorum. Son yarışma da 2 altın bir gümüş, 3’de Türkiye rekoru kırdım. İyi gidiyoruz. İnşallah 2024 Olimpiyatları'nda kota alıp, olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Şimdi önümüzde İtalya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonası var. Oradaki hedefim de iyi çalışıp, finale kalıp, inşallah şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

3 tane Türkiye rekoru kırdık

Mersin TOHM Atıcılık Antrenörü Ergün Aydoğan ise şu anda Mersin’de 30 sporcuları olduğunu söyledi. Bu sporcuların yanı sıra 10 sporcunun da ateşli silah attığını kaydeden Aydoğan, “Tabi ara ara turnuvalara gidiyoruz. En son Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda yarışmalara katıldık. Bu yarışmada 25 metrede rapit bölümünde 2 tane Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandık. Standart tabanca da Türkiye ikincisi olduk. Diğer yavaş ve çabuk atışta da yine Türkiye şampiyonu olduk ve yine Türkiye rekorunu kırdık. Yani 2 altın bir gümüşle 3 tane de Türkiye rekorunu kırmış olduk. Aynı zamanda İtalya’da yapılacak Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası barajını da geçmiş olduk” diye konuştu.

Alperen rekorları alt üst eden sporcumuzdur

Türkiye rekorlarını kıran Alperen ile ilgili de konuşan Aydoğan, “Alperen bu yarışmalarda rekorları alt üst eden sporcumuzdur. Aynı zamanda bu sporcumuz milli takım ve TOHM gündüzlü sporcusu. Tabi bu sporcumuzun çok dereceleri var. Burada ve Avrupa’da elde etmiş olduğu derecelerle yüzümüzü güldürüyor. Aslında bizim büyük hedefimiz 2020 Olimpiyatlarıydı ancak tabi sporcumuzun bazı ufak, tefek sakatlıklarından dolayı bunu gerçekleştiremedik. Ancak hedefimiz artık 2024 olimpiyatları. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. 2024’e bir sporcu değil en az 3 sporcu ile gitme hedefimiz var. Bunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Son yapılan Türkiye Şampiyonasında sadece Alperen’in yarıştığını belirten Aydoğan, “Burada alınan sonuçlar bize umut verdi. İtalya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonası için iyi bir hazırlık oldu. Hedefimiz 2024. İnşallah o tarihte yerimizi orada alacağız. İtalya’da da hedefimiz finale kalıp, şampiyon olmak. Bunu gerçekleştireceğimiz inanıyorum. Çünkü her gün çalışma yapıyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum” dedi.