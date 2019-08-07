Hıncal Uluç'un İstanbul İzmir otoyol ücreti pahalı diyenlere verdiği yanıt bomba

İstanbul İzmir arasını 3.5 saate indiren otoyol açıldı ancak ücret tarifesi tartışmaları devam ediyor. Sabah yazarı Hıncal Uluç'un "Milyonla Teşekkür, Binali Bey!." başlıklı yazısında 'pahalı' diyenlere karşı hesap yaptı.

Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İzmir-İstanbul otoyolu resmen açıldı. Ulaşımda büyük kolaylık sağlayan bu hizmet övgüyü hak ederken, ücret tarifesi de tartışma konusu oldu. Sadece otomobiller için bile 256 lira ödenecek olması pahalı olduğu yorumlarına neden oldu.

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşesinde hizmete giren otoyolu kaleme aldı. Binali Yıldırım'a 2010 yılında yaptığı projeyi bizzat yaptığı için teşekkür ettiğini söyleyen Uluç, "muhteşem olmuş" dediği otoyol için "Pikniğe gider gibi geldik, İstanbul'a.." ifadelerine yer verdi.

Fiyatların yüksek olduğu eleştirilerine değinen Uluç, yaptığı fiyat hesabını okurlarıyla paylaştı:

Size bir bedel çıkarırım, 256'ya razı olursunuz..

"Eski yolda iki misli benzin yakılıyordu, şu kadar.. Arada mutlak yemek molası veriliyordu. Ailenin yemek faturası bu kadar.. Uzun yolda fazladan içilen, su, gazoz, kola öyle.. Yenen kuru yemiş, abur cubur böyle.. Size bir bedel çıkarırım, 256'ya razı olursunuz.. Yahu bu mudur "Muhalefet kafası?"

Daha az yakıtın ülke ekonomisine vereceği katkı

Bu ülkede bir ekonomist, bir sosyolog, bir çevreci bilim adamı yok mu?.

Daha kısa, daha çabuk yolda, daha az yakıt harcanacak. Yakıt dediğin döviz.. Daha az döviz kaptıracağız petrol kartellerine..

Her İzmir-İstanbul arası gidişimizde 4 saat kazanacağız, adam başı.. 4 saat.. Yılda kaç milyon saat eder?. Bunun ekonomik kazanca dönüşümünü anlatacak bir uzman yok mu ülkede, ekrana çıkaracak?. Adenauer'in niçin "İşte gelecek" dediğini izah edecek?."

Hıncal Uluç'un yazısının tamamı