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Ahmet Davutoğlu'nun ekibi açık açık mesaj verdi! Gereğini yaparız

Ahmet Davutoğlu'nun ekibi açık açık mesaj verdi! Gereğini yaparız

Davutoğlu'nun kuracağı Partinin ekibinde yer alacağı konuşulan eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı'dan açıklama geldi.Yamalı, Erdoğan'ın gereken reformları gerçekleştirmemesi halinde 'Gereğini yapacağız' dedi.

AK Parti’den koparak kurulacak olan yeni parti süreci hızlanırken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibi medyada daha da görünür hâle gelmeye başladı.

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, "Genel başkanınızın damadıyla nasıl rekabet edeceksiniz. En büyük sorun ailenin siyasette olması" açıklamasında bulundu.

Gereğini yapacağız

DW Türkçe’den Nevşin Mengü’ye konuşan Yamalı, “parti içinde yozlaşma olduğundan” bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesinin yönetimden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Yamalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen reformların gelmemesi halinde gereğini yaparak yeni parti kuracaklarını ima etti.

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