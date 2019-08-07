Nihat Hatipoğlu paylaştığı fotoğrafla herkesi hüzünlendirdi
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı apartman fotoğrafı herkesi hüzünlendirdi.
ATV ekranlarında yaptığı dini programlarla ekrana gelen 64 yaşındaki ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerini hüzünlendirdi.
17
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmayan ünlü ilahiyatçının Instagram'da 460 bini takipçisi bulunuyor. Hatipoğlu, genellikle katıldığı etkinliklerden fotoğraf kareleri paylaşıyor.
27
NihatHatipoğlu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yayınladığı apartman fotoğrafına yazdığı duygu dolu bir not takipçilerini hüzünlendirdi.
37
Hatipoğlu, anne ve babasının eskiden yaşadığı apartmanın fotoğrafına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
47