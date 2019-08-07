Nihat Hatipoğlu paylaştığı fotoğrafla herkesi hüzünlendirdi

Nihat Hatipoğlu paylaştığı fotoğrafla herkesi hüzünlendirdi

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı apartman fotoğrafı herkesi hüzünlendirdi.

Nihat Hatipoğlu paylaştığı fotoğrafla herkesi hüzünlendirdi - Sayfa 1

ATV ekranlarında yaptığı dini programlarla ekrana gelen 64 yaşındaki ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerini hüzünlendirdi.

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Nihat Hatipoğlu paylaştığı fotoğrafla herkesi hüzünlendirdi - Sayfa 2

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmayan ünlü ilahiyatçının Instagram'da 460 bini takipçisi bulunuyor. Hatipoğlu, genellikle katıldığı etkinliklerden fotoğraf kareleri paylaşıyor.

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Nihat Hatipoğlu paylaştığı fotoğrafla herkesi hüzünlendirdi - Sayfa 3

NihatHatipoğlu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yayınladığı apartman fotoğrafına yazdığı duygu dolu bir not takipçilerini hüzünlendirdi.

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Nihat Hatipoğlu paylaştığı fotoğrafla herkesi hüzünlendirdi - Sayfa 4

Hatipoğlu, anne ve babasının eskiden yaşadığı apartmanın fotoğrafına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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