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Fenerbahçe Zanka transferini bitirdi gün sayıyor

Fenerbahçe Zanka transferini bitirdi gün sayıyor

Fenerbahçe’nin 2 milyon euroya el sıkıştığı Zanka, İngiliz kulübüne ödeme şartları netleştikten sonra İstanbul’a gelip imza atacak.

Fenerbahçe, İngiliz kulübü Huddersfield’ten anlaştığı stoper Zanka (Mathias Jattah Njie Jorgensen) için artık gün sayıyor. Audi Cup’ta 2 maçta 11 gol yenilmesi Kanarya’nın acil stopere ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Sportif direktör Damien Comolli hemen harekete geçerek Huddersfield’in stoperi Zanka ve kulübüyle el sıkışmıştı.

Zanka için 3 milyon euro
Fenerbahçe, Zanka’nın bonservisi için Huddersfield’e 3 milyon euro ödemeyi kabul etti. İngiliz kulübüyle ödeme şartları üzerine görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Şartlar netleşip resmiyete döküldüğünde Fenerbahçe KAP’a gerekli açıklamayı yapacak.

En geç hafta başında Türkiye’de
29 yaşındaki 1.89’luk stoper de hemen İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak imzayı atacak. Zanka’nın en geç hafta başında Türkiye’de olması bekleniyor.

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