HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli erken seçim için tarih verdi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir" diye konuştu.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın erken seçimle ilgili sorusuna cevap veren Sezai Temelli "Seçimin ne zaman yapılacağını kişiler değil siyaset belirler. İktidar bu tavrını sürdürdüğü sürece seçimler hızla öne doğru gelecek. Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir." ifadelerini kullandı.

Revizyon tartışması

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden yürütülen "revizyon" tartışmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Temelli, "Anayasayı yapım süreci tabii zaman alır. Biz bir strateji belgesi koyuyoruz. Bayramdan sonra her yere gideceğiz. Herkesi anayasa üzerine düşünmeye çağıracağız. Mücadele müzakere hattını birlikte yürütmek gibi bir kararlılığımız var. Anayasa 1 ya da 2 yılda yapılmalı ama başlanmalı." dedi.

"Anayasa beklenmeden atılması gereken acil adımlar var"

Temelli sözlerini şöyle sürdürdü: Anayasa beklenmeden atılması gereken acil adımlar var. Yol temizliği dediğimiz konunun başında yargı var. Bir an önce belli düzenlemeler yapılarak haksız, adaletsiz şekilde cezaevinde olanlar tutsaklıktan kurtulmalı. İfade, basın özgürlüğü için adımlar atılmalı. Hukuk devleti önünde en ciddi engel TMK'da düzenlemeler yapılmalı. AB ile görüşmelerin önünü açacak yasal düzenlemeler yapılmalı. Avrupa Özerklik Şartı için adım atılabilir. Doğa talanı var. Çevre mevzuatı açısından da adım atılmalı. Partili Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine son verilebilir. Yasama, yasa yapma erkine yeniden kavuşmalı. Bunlar hemen olmalı. MR çekeceğiz, rehabilite diyorlar. Buna gerek yok. Hastanın gözüne baksan anlarsın. Bu hastalıklı sistem ve hastalığın nereden kaynaklandığı belli. Ur dışarı vurmuş. Bunun için MR'ı bekleme bir an önce müdahale et. Bunlar hemen gerçekleşebilir.