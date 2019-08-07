Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor 2019 ayın kaçında?

Muharrem ayı nedir, muharrem ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur ve Muharrem ayında hangi namaz kılınır soruları binlerce müslüman tarafından arandı. 10 gün tutulacak olan Muharrem orucu 31 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak. Muharrem orucu 9 Eylül 2019'da aşure günü ile sona erecek.

Muharrem ayı faziletleri nelerdir, muharrem ayında nasıl ibadet edilir ve muharrem ayı namazı var mıdır soruları merak konusu oldu. Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç olan Muharrem ayı 31 Ağustos'ta başlayacak. 10 gün sürecek olan Muharrem ayı orucu 9 Eylül'de aşure günü ile sona erecek. Peki bu bol faziletli ayda nasıl namaz kılınmalı, hangi duaları okumalı? İşte Muharrem ayının ilk gecesi kılınacak 4 rekatlık tesbih namazı kılınışı.

Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır.

MUHARREM AYININ İLK GECESİ KILINACAK NAMAZ: Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı

kılınır:

“Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,

2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...

4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ

yapılır.

10 MUHARREM YANİ AŞURA GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR: Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşura, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen “aşera” kelimesinden almıştır.

Aşure, (Aşura) Arapça’da 10 manasına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır.

Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın oğlu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in 10'uncu gününde (Aşura Günü) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir.

Bunun dışında Aşura Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar;

Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus’un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Bu olaylar saygın hadis kitaplarının hemen hepsinde geçmektedir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Hz. Muhammed bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.

MUHARREM AYINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR: Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûra günü kabul etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç birşey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

Yunus Peygamber tasviri.

ŞİİLERE GÖRE MUHARREM AYI: Şiî inancında Aşûre Günü'ne, diğer İslam mezheplerinin atfettiği önemin dışında bir önem verilir. İnanca göre Şiîlik'te önemli bir figür olan İslam peygamberi Muhammed'in torunu İmam Hüseyin Kerbelâ'da muharrem ayının onuncu gününde şehit edilmiştir.

Muharrem ve Safer aylarını matem ayları olarak kabul ederler. İki ay boyunca düğün ve benzeri eğlenceler yapılmaz, mâtem günlerinde taziye meclisleri düzenlenerek mersiyeler okunur, ihsan yemekleri verilir. Bazıları için her ayın onuncu günü Aşuradır; kelime Muharrem ayında işlenen Hüseyin cinayetinden sonra tutulan geleneksel yasın diğer adı olarak yerleşmiştir. Türkiye'deki en büyük anma merasimi İstanbul Halkalı'daki Aşura Matem Merasimi'nde yapılır.

Bu tören Aşura gününü en iyi şekilde anlatması yönünden UNESCO tarafından en iyi Aşura Merasimi seçilmiştir; ayrıca törende yapılan Aşura tiyatrosunun ve izleyicinin sayısı bakımından da Guinness Rekorlar Kitabına girmeye aday olmuştur. Anadolu'da çeşitli hububatlardan pişirilen, Aşure Nuh tufanı ile ilgili bir rivayet dolayısıyla yapılır. Rivayete göre gemidekilerin yiyecekleri tufan boyunca bitmiş, erzak çuvallarının dibinde kalan az miktardaki yiyecekler tek bir kazan içerisinde birleştirilerek yemek yapılıp yenmiştir.

ALEVİLERE GÖRE MUHARREM AYI VE ORUCU: Alevilere göre Muharrem Orucu 10 gündür. İnanca göre, Muharrem'in ilk 10 günü bütün peygamberler oruç tutmuştur. Hz. Adem'in duası kabul edildiği için, Hz. Musa kurtarıldığı için ve Hz. Muhammed Hicret ettiği için Muharrem Orucu'nu tutmuştur. Kerbela Olayı'nın ardından Aleviler, Muharrem Orucu'nu matem orucu ile birleştirip tutmaya devam etmişlerdir. Muharrem Matemi'nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu'nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır.

ALEVİLERE GÖRE AŞURE GÜNÜ: Alevilere göre Aşure günü Muharrem'in 10'uncu günü değil 13'üncü günüdür. Aleviler tarafından, Muharrem'in 10'un günü Hz. Hüseyin şehit edildiği için şükür çorbası olan Aşure yapılmaz.

Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenledir ki Aşure Muharrem'in 13. günü yapılır. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. En 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

* Muharrem ayı ve Aşûra günü oruç tutmak Alevilere göre farz, Sünnilere göre sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)