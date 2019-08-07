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Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine görevi bırakın çağrısı

Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine görevi bırakın çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Yavaş gelen sorular üzerine neden bayram ikramiyesi verilmediği konusuna açıklık getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının 1. oturumunu gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra meclis üyelerinin verdiği önergeler görüşüldü. Yavaş bayram ikramiyelerinin neden verilmediğini açıkladı.

Şirket yöneticilerine görevi bırakın çağrısı 

Meclis üyelerinin işçilere neden bayram ikramiyesi verilmediğine yönelik sorularına da açıklık getiren Başkan Yavaş, görevlerini bırakmayan şirket yöneticilerini sorumlu tuttu ve “8.5 milyar liralık borcu ben yapmadım. Belediyenin geliri belli gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz ama ikramiye öde diyorsunuz. Önce şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri neden ödemiyor ikramiyeleri? Şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu işçilere karşı? Verin şirketleri neden duruyorlar?" diye konuştu.

"Halk Market yapacağız"

Halk Ekmek zarar ettiğini söyleyen Yavaş, "Halk Market yapacağız. Çiftçinin orada etini, sütünü satacağız. Hem vatandaş ucuz satın alacak hem gelir elde edecek. Allah’ın izniyle merak etmeyin tasarrufa devam, gelir artırıcı çalışmalara devam edeceğiz. Bilboardların hepsi bizim olacak, otoparkların hepsi bizim olacak, hafriyat giderlerinin hepsi bizim olacak. Allah nasip ederse bu paraların hepsiyle işçi ikramiyeleri, belediyenin borçları ödenecek, fakir fukaraların ihtiyaçları karşılanacak ve verdiğimiz bütün sözleri de tutacağız” ifadelerini kullandı. 

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