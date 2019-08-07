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Fenerbahçe aradan çekildi Beşiktaş'a Konoplyanka müjdesi

Fenerbahçe aradan çekildi Beşiktaş'a Konoplyanka müjdesi

Fenerbahçe'nin aradan çekilmesiyle Siyah-beyazlı kulüp sol kanat transferi Ukraynalı 29 yaşında Yevhen Konoplyanka için rakipsiz kaldı. Schalke 04 karşısında elini güçlendiren Beşiktaş yönetimi 2 milyon Euro'luk teklifin cevabını bekliyor.

bBeşiktaş'ın listesinde yer alan Yevhen Konoplyanka için Fenerbahçe devreden çıktı. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği transferi ağırdan alan ve istediği şartların oluşmasını bekleyen siyah-beyazlı yönetim, şimdi eli daha güçlü bir şekilde Schalke'nin karşısında yer alıyor.

Geçmişte birçok kez Beşiktaş ile adı anılan Ukraynalı futbolcu için yönetim ilk teklifinde herhangi bir değişikliğe gitmiyor. Alman ekibine son olarak 2 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar, bu teklifin kabul görmesi halinde Konoplyanka ile son görüşmeleri tamamlayıp transferi gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki tecrübeli isimle daha önce yaptığı prensip anlaşması, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme üzerindendi.

Schalke 04 ile 78 resmi maça çıkan Yevhen Konoplyanka, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Ukraynalı yıldız, Beşiktaş'a gelmek için tarafların anlaşmasını bekliyor.

Kariyeri: 343 Maç - 66 Gol - 55 Asist

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