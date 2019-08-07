Sakarya'da trafik kazası! Motosiklet ile otomobil çarpıştı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratlı giden 54 KV 036 plakalı motosiklet, 54 AUH 39 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.