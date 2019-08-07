SON DAKİKA
Ankara'da ABD heyetiyle yapılan toplantıyla ilgili Hulusi Akar'dan son dakika açıklama geldi! Türkiye'nin isteği gerçekleşiyor mu? Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Sakarya'da trafik kazası! Motosiklet ile otomobil çarpıştı

İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da trafik kazası! Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratlı giden 54 KV 036 plakalı motosiklet, 54 AUH 39 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine görevi bırakın çağrısı
Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine görevi bırakın çağrısı
Kavakçı İBB'den maaş aldı mı? İddialara İmamoğlu'ndan açıklama
Kavakçı İBB'den maaş aldı mı? İddialara İmamoğlu'ndan açıklama
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli erken seçim için tarih verdi
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli erken seçim için tarih verdi
Ahmet Davutoğlu'nun ekibi açık açık mesaj verdi! Gereğini yaparız
Ahmet Davutoğlu'nun ekibi açık açık mesaj verdi! Gereğini yaparız
Hıncal Uluç'un İstanbul İzmir otoyol ücreti pahalı diyenlere verdiği yanıt bomba
Hıncal Uluç'un İstanbul İzmir otoyol ücreti pahalı diyenlere verdiği yanıt bomba
Falcao'nun paylaşımı heyacanlandırdı İşte Galatasaray'a imza atacağı tarih
Falcao'nun paylaşımı heyacanlandırdı İşte Galatasaray'a imza atacağı tarih
ÖNCEKİ HABERLER
Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha öldürüldü Toplam sayı 80'e yükseldi
Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha öldürüldü Toplam sayı 80'e yükseldi
Kurban bayramı tatili kaç gün 2019 15-16 Ağustos tatil mi oldu?
Kurban bayramı tatili kaç gün 2019 15-16 Ağustos tatil mi oldu?
Fenerbahçe aradan çekildi Beşiktaş'a Konoplyanka müjdesi
Fenerbahçe aradan çekildi Beşiktaş'a Konoplyanka müjdesi
Türkan Saylan’ın öncülüğünde kurulan hastane kapatılıyor
Türkan Saylan’ın öncülüğünde kurulan hastane kapatılıyor
Fenerbahçe Zanka transferini bitirdi gün sayıyor
Fenerbahçe Zanka transferini bitirdi gün sayıyor
ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Yorumlar