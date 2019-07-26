Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının nedeni belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının nedeni belli oldu

ARSENAL'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'a yapılan saldırının garçek nedeni ortaya çıktı.

Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının nedeni belli oldu - Sayfa 1

Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişi ya da kişiler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

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Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının nedeni belli oldu - Sayfa 2

Başında kask bulunan bıçaklı kişi ile Özil ve Kolasinac arasında arbede yaşandı. Çevredekilerin endişe dolu bakışları arasında yaşanan gerginlik sırasında Özil, aracına girerken, Kolasinac'in ise bir süre daha saldırganla mücadele ettiği görüldü.

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Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının nedeni belli oldu - Sayfa 3

Motosikletle bölgeden uzaklaştı: Olaydan sonra gasp amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kasklı saldırgan, motosikletle bölgeden uzaklaştı.

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Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının nedeni belli oldu - Sayfa 4

Soruşturma başlatıldı: Özil ve Kolasinac'in yara almadan kurtulduğu saldırıdının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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