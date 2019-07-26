Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının nedeni belli oldu
ARSENAL'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'a yapılan saldırının garçek nedeni ortaya çıktı.
Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişi ya da kişiler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.
Başında kask bulunan bıçaklı kişi ile Özil ve Kolasinac arasında arbede yaşandı. Çevredekilerin endişe dolu bakışları arasında yaşanan gerginlik sırasında Özil, aracına girerken, Kolasinac'in ise bir süre daha saldırganla mücadele ettiği görüldü.
Motosikletle bölgeden uzaklaştı: Olaydan sonra gasp amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kasklı saldırgan, motosikletle bölgeden uzaklaştı.
Soruşturma başlatıldı: Özil ve Kolasinac'in yara almadan kurtulduğu saldırıdının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.