Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının nedeni belli oldu

Başında kask bulunan bıçaklı kişi ile Özil ve Kolasinac arasında arbede yaşandı. Çevredekilerin endişe dolu bakışları arasında yaşanan gerginlik sırasında Özil, aracına girerken, Kolasinac'in ise bir süre daha saldırganla mücadele ettiği görüldü.

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