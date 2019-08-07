Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla imzalanan iş birliği protokolü ile M. İhsan Arslan Vakfı tarafından inşa edilen Halise Arslan Özel Eğitim Okulu, MEB'e tahsis edildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı İncek bölgesinde MEB ile M. İhsan Arslan Vakfı arasında, özel eğitim okulu açılmasına yönelik işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

Konuşmasında bu tür hizmetleri çok önemsediğini vurgulayan Selçuk, "İnsanların zamanını ve parasını hayra vesile kılmasını, özellikle engelli çocuklarımızın, yaşlılarımızın hizmetine yönelik birtakım çalışmalara vakfetmesini son derece değerli buluyorum. Çünkü herkesin parası olabilir ama herkes bu parayı hayra harcayamaz. Herkesin zamanı olabilir ama herkes zamanını bu tür işlere yöneltemeyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Bakanlık olarak bütün illerde yapılan çalışmalarda hayırseverlerle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunduklarını, böylelikle hayırseverler vasıtasıyla belirli hizmetlerin hayata geçirilmesine katkı sağladıklarını anlattı.

Bugün imzalanan protokolle engelli çocukların eğitimine yönelik uluslararası manada güzel bir çabanın hayata geçtiğine dikkati çeken Selçuk, bunun Bakanlığa başka açılardan da örnek olabilecek bir çalışma olduğunu aktardı.

"Devamlılığı konusunda katkı sağlamak istiyoruz"

Engelli çocukların eğitiminin sadece devlet kurumları değil, özel sektörün gayretleriyle birleştirilerek hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür kurumlar engelli çocuklarımızın sadece birtakım fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi değil, onların ruhsal, bedensel ihtiyaçlarının ve manevi olarak kendilerini daha iyi hissetmelerinin de ortamı, atmosferi olacak. Bu kurumun açılışı ve iş birliğinin hayata geçmesiyle beraber örnek olacağını ve başka insanların da bu konularda destek olmak için burayı ziyaret edip, örnek alacağını düşünüyorum. Biz bundan sonraki süreçte de kurumumuzla olan irtibatımızı sürdürmek, bu irtibatı geliştirerek buranın devamlılığı konusunda katkı sağlamak istiyoruz."

Bakan Selçuk, sadece protokol imzalamak değil, birlikte sürdürülebilir projelerin yapılabilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Bu kurumda neyin nasıl yapılacağı konusundaki bilgi birikimini üniversitelerimizdeki bilgi birikimiyle birleştirip, uluslararası tecrübeyi bunun içine katıp ortaya bir proje koyabilirsek buranın çok daha kaliteli, ileri tekniklerle iş yapmasına fayda sağlamış olacağız." diye konuştu.

Vakfın tüm çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Selçuk, "İnşallah memlekete, millete, çocuklarımıza güzel bir hizmet olacak. Gelecekte bu kurumlarla ilgili daha çok çalışma yapma fırsatını da bulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de örneği olmayan bir kurum"

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı M. İhsan Arslan da özel eğitim okulunun açılması sürecinde MEB'le yürütülen çalışmalara değinerek, desteklerinden dolayı Bakan Selçuk'a teşekkürlerini iletti.

Arslan, 1995 yılında kurulan vakfın tamamen sosyal hizmet amaçlı, kamu yararına çalışmalar yürüttüğünü aktararak, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında güzel adımlar attıklarını, yılda bin 400 öğrenciye aylık burs sağladıklarını kaydetti.

Vatandaşların, iş adamlarının bu alanlara yaptığı yatırımların daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Arslan, özel eğitim okulunun 26 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğu bilgisini verdi.

"Burası Türkiye'de örneği olmayan bir kurumdur." diyen Arslan, kampüste fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım ve huzurevi, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, Arslan ile MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de katıldı.

Halise Arslan Özel Eğitim Okulu MEB'e tahsis edildi

İmzalanan iş birliği protokolüyle İncek bölgesinde M. İhsan Arslan Vakfı "MİA Yaşam Merkezi" kampüs alanında inşa edilen Halise Arslan Özel Eğitim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildi.

Halise Arslan Özel Eğitim Okulu, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul dönemindeki özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilere birlikte hizmet verecek.

Okul, yerleşkesi içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul binalarının yanı sıra; fizik tedavi hastanesi, engelli bakım merkezi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini de barındırması nedeniyle Türkiye'de uygulanacak ilk proje olma özelliğini taşıyor.

Okulda müzik atölyesi, resim atölyesi, aile eğitim odası, bireysel eğitim odası, yemek salonu, spor salonu, uygulama bahçesi, uygulama evi, derslikler, çok amaçlı salon gibi bölümler yer alıyor. Ayrıca öğrencilerin serbest zamanlarda ve sosyal etkinliklerde kullanabilecekleri konferans salonu, spor sahası, oyun alanları, hobi bahçeleri gibi alanlar da okulda bulunuyor.

Okulun bünyesinde açılacak özel eğitim anaokulu ile okul öncesi dönemde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, eğitime erişimleri sağlanarak bu öğrencilerin erken yaştan itibaren nitelikli eğitim almaları ve gelişimlerinin en üst düzeyde desteklenmesi amaçlanıyor.

İlkokul ve ortaokulda ise en az sınırlandırılmış ortam ilkesinden hareketle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada eğitim alarak, akademik, sosyal ve psikomotor becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

M. İhsan Arslan Vakfı daha önce de Diyarbakır'da Görme Engelli Okulu binası inşa edip MEB'e tahsis etmişti.