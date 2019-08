Kurban Bayramı'nda et nasıl yenmeli? Yanlış et tüketimine dikkat edin

Kurban Bayramı’nda nasıl beslenilmesi ve nelerin tüketilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunan Uzman Diyetisyen Saadet Tayşi, “Fazla ve yanlış et tüketimine dikkat edilmeli” dedi.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Saadet Tayşi, Kurban Bayramı’nda aşırı ve yanlış et tüketiminin ciddi kilo alımına ve önemli rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini açıkladı.

Bayram süresince dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında değerlendirmelerde de bulunan Tayşi, Bayram sabahı güne hafif bir kahvaltı ile başlanmasını ve kesilen etlerin dinlendirilerek tüketilmesini önerdi. Tayşi, konuşmasına şu şekilde devam etti:

3 ay saklanabilir

“Bayram haftası ve özellikle bayramın ilk günü hafif bir kahvaltıyla güne başlamak çok önemlidir. Çünkü hafif bir kahvaltı ile başlandığı zaman gün içerisinde yapılacak olan et tüketimlerinin sindirimi daha kolay kılınmış olacak. Kesilen kurban etleri de mümkün mertebe bir gün dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Bunun nedeni ise ilk kesildiği zaman etlerin sert olduğu için sindirimi zorlaştırmasıdır. Onun dışında kesilen etler eksi 18 derecede 3 ay da saklanabilir” ifadelerini kullandı.

Etler nasıl pişirilmeli?

Kurban etlerinin pişirilme şeklinden de bahseden Diyetisyen Tayşi, şöyle devam etti:

"Kesilen etler öğle yada akşam yemeğinde ya haşlama ya ızgara yada kavurma şeklinde kullanılabilir. Eğer etler kebap şeklinde tüketilecekse etleri ateşe ve mangala çok yakın tutmamak gerekiyor."

- "Kebap şeklinde tüketilirken de etteki kuyruk yağlarını çok fazla kullanmamak gerekiyor. Çünkü bunlar kolesterol seviyelerini yükseltir. Haşlama yapılırken de yağlı et suyunu biraz dondurduktan sonra üzerinde biriken yağ tabakasını biraz alıp altta kalan et kısmını tüketmeyi tercih etmek lazım."

- "Kavurma yaparken ise etleri iç yağlarla kavurmamak lazım. Eti kendi içerisindeki yağla kavurmak yeterlidir. Yani ekstra iç yağ yada zeytinyağı ilave etmeye gerek yok” dedi.

Bayramda su tüketimi

Bayram boyunca su tüketimine önem verilmesini ve çok fazla ayran tüketilmemesini öneren Tayşi, “Et tüketirken yanında çok fazla ayran tüketilmemeli. Çünkü çok fazla ayran tüketimi demir emilimlerini engelleyebilir. Bunun yerine su tercih edilmeli. Etlerin yanında bol bol salata tüketilmeli, mevsimlik yeşilliklerinden tercih edilmeli. Bu da hem demir emilimini hem de C vitamini takviyesini olumlu etkiler” ifadelerine yer verdi.

En fazla 150 gram

Bayram süresince öğün başına en fazla 100-150 gram et tüketilmesini öneren Tayşi, "Kurban Bayramı boyunca kolesterol seviyeleri ciddi şekilde yükselebilir. O yüzde bu süre zarfında 100-150 gramdan fazla et tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Yani örneğin öğle öğününde kırmızı et tüketildiyse eğer akşam öğününde sebze ve salata ağırlıklı beslenilmeli” şeklinde konuştu.