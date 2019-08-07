Adana'daki kurban pazarında tabelasıyla şaşırtıyor yazıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
ADANA'da kurban pazarlarını dolaşanlar 26 yaşındaki üniversite mezunu Halil Özdadak'ın tabelasını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Halil Özdadak, askere gidip gelmesinin ardından iş bulamayınca ailesiyle birlikte Kurban Bayramı için koyun satmaya başladı. Kurban pazarındaki çadır ve koyunların aynı olması üzerine tabela asmaya karar veren Özdadak, yazısıyla ilgi çekmeyi başardı.
Koyunlarını kurban pazarında satışa çıkaran Özdadak, ilgi çekebilmek için çadırının önüne 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabelayı astı. Özdadak, müşterilerin çadırına bu tabela yüzünden ilgi gösterdiğini söyledi.
Satış-pazarlama taktiği: Farklı olmaya çalıştığını dile getiren Özdadak, insanların ilgilerini içeri çekmek istediğini ve bunun satış-pazarlama tekniklerinden biri olduğunu belirtti.
Fotoğraf çekip sohbet ediyorlar: Tabeladan önce çadırına çok az müşteri geldiğini ifade eden Özdadak, "Şimdi ise insanlar gelip fotoğraf çekiyor, sohbet ediyor." ifadelerine yer verdi. Özdadak, konuşmasına şu şekilde son verdi.