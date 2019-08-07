Adana'daki kurban pazarında tabelasıyla şaşırtıyor yazıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Halil Özdadak, askere gidip gelmesinin ardından iş bulamayınca ailesiyle birlikte Kurban Bayramı için koyun satmaya başladı. Kurban pazarındaki çadır ve koyunların aynı olması üzerine tabela asmaya karar veren Özdadak, yazısıyla ilgi çekmeyi başardı.