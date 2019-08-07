Dolar/TL bugün son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! Peki Dolar neden düşüyor

Dolar/TL bugün son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar günden güne düşüşünü sürdürüyor.Peki doların düşme nedeni ne? Uzmanlar bu düşüşü 3 nedene bağlıyor.İşte o nedenler..

Dolar/TL, 5,4861 ile son dört ayın en düşüğünü görmesinin ardından 5,50'nin hemen altında işlem görüyor. Dün, 5,50-5,59 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,9 değer kaybıyla 5,5205'ten tamamladı.Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak son dört ayın en düşük seviyesi olan 5,4861'i gördükten sonra saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,4990'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. İki ülke arasında yaşanan restleşmeden sonra Çin Merkez Bankasının (PBoC) dolar/yuan paritesini 6,9996 olarak belirlemesinin olumlu bir adım olduğu kaydeden analistler, taraflardan gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü ifade etti.

Yurt içinde nakit dengesi yurt dışında da ABD mortgage başvuruları etkili oldu

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de, mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4860'ın destek, 5,6050'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Dolar neden geriliyor? Uzmanlar yorumladı

Dolar/TL 5.48'e kadar çekilerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar kurda oluşan iyimser havada, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin, Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin ve yurt içinde dolar talebinin azalması gibi 3 nedenin etkili olduğu görüşünde.

Gizmen Nalbantlı: merkez’in hamleleri pozitif etkiledi

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Doların bütün para birimleri karşısındaki değer kaybından TL'nin de olumlu etkilenmeye devam ettiğini belirten Gizmen Nalbantlı, “Dün Merkez Bankası’nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin de kur üzerinde pozitif etki yarattığını gördük. 200 günlük ortalamalar 5.56-5.57 seviyelerinde ve bu bölgenin altında geçirdiğimiz 2. gündeyiz. 5.50 önemli bir destek. Önümüzdeki 2 gün 5.56-5.57 bölgesi altında kapanış olursa 5.30-5.40 aralığa doğru düşüş sürebilir. Haftayı 200 günlük ortalama üzerinde kapatırsak tekrardan 5.60 bölgesine geri döneriz.” açıklamasında bulundu.

Enver Erkan: Kurda ciddi hareketlenme görmedik

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin artmasıyla ana piyasalara gelen satışlarla beraber genelde riskli varlıklarda büyük düşüşler görülürken, ABD hükümetinin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesiyle bu gerilimin bir üst seviyeye taşındığını belirtti. Bu ortam içerisinde TL'nin güçlü kalmaya devam ettiğini ve gelişmekte olan ülke para birimleri grubunda pozitif tarafta yer aldığını söyleyen Erkan, “Dolar/TL kurunda düşük volatilite teması devam etmektedir. Küresel risk iştahının bu kadar bozulduğu bir ortamda bile kurda ciddi hareketlenme görmedik.” dedi.

Destekleyici faktörler

TL’yi destekleyen faktörlerden de bahseden Enver Erkan, “Enflasyondaki keskin düşüş beklentileri, gelişmiş dünya merkez bankalarının parasal gevşeme yapması beklentileri, yapılan faiz indirimine rağmen halen gelişmekte olan ülke para birimleri içinde reel faiz itibariyle TL'nin korunaklı olduğunun düşünülmesi ve gelişmekte olan ülke para birimleri içindeki en ucuz değerlemelerden birisine sahip olması, petrol fiyatının ABD – Çin eksenli gelişmelerle düşüşte olması gibi faktörler de TL açısından destekleyicidir.” açıklamasında bulundu.

5.45-5.42 seviyelerine çekilme görülebilir

Dolar/TL açısından 5,4950 – 5,5170 bölgesini önemli görmekle beraberi, güncel düşüş momentumunun 5,4950 altında kalıcılıkla devamı halinde 5,45 – 5,42 seviyelerine geri çekilme görebilir. Geniş açıdan bakıldığında ise böyle bir negatif görünümde 5,32 – 5,42 bölgesi de beklentilerin arasına girebilir. 5,4950 – 5,5170 altında kalıcılık sağlanamadığı senaryolarda 5,5450 başta olmak üzere 5,5680 ve 5,5880 bariyerlerine doğru çıkışlar izlenebilir. Bu senaryoda da geniş perspektifte tepki hareketlerinin kendini güçlü momentumlu çıkışlara çevirmesi için 5,6160 direnci izlenmelidir.

Prof. Başlevent: Yurt içi döviz talebi doydu

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Cem Başlevent de konu hakkında sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu. “İnsanların özellikle Kurban Bayramı öncesi TL ihtiyacı var. Bu klasiktir. Dolara olan talep azalır” diyen Başlevent, “Bir de swap hikayelerinden dolayı dış piyasalar ile bağlantımız kesildi. Her şey kendi içimizde olup bitiyor. Yurt içi döviz talebi doydu gibi. İçinde bulunduğumuz dönemde kamu bankaları da baskıladı. Fed meselesi var. Rusya-Amerika işini öteledik. Yedek akçe ile faizlerin rahatlaması da yardımcı oldu. Bir anda 40 milyar TL soktu kasaya” ifadelerini kullandı.

13 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerine göre 26 Temmuz ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin dolar mevduatları bir önceki haftaya göre 13 milyon dolar azaldı.

Reuters analizi: TL’de ticaret savaşı etkili

Reuters'ta dün yer alan bir analizde ABD-Çin ticaret savaşının alevlenmesi ve Pekin'in yuanı devalüe etmesinin, Fed'in doların değer kaybetmesine yol açacak adımlar atmasına neden olabileceği, bunun da TL'ye daha çok değer kazanması için yer açacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi S-400'ler nedeniyle cezalandırma konusundaki isteksizliğinin de olumlu yansıdığını belirtildi.