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Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü

Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü

Nevşehir’de bir grup otobüs şoförü ve tamircisi, Yetim Sponsorluk Sistemiyle 3 yetim çocuğun hamiliğini üstlendi. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye ve dünyada 95 bin 434 yetimin aylık bakımını üstleniyor. 2007 yılından bu yana devam eden sistemle her ay düzenli bağışçıların yardımları, İHH aracılığıyla yetim ailelerine ulaştırılıyor. Bu bağışçılar, bazen öğrenciler oluyor bazen de emekli aylığıyla geçimini sağlayan yaşlılar oluyor. İyilik hareketine bir destek de Nevşehirli otobüs şoförleri ve tamircilerinden geldi. 

Nevşehir Genç İHH Çalışan Gençlik vasıtasıyla vakfın Yetim Sponsorluk Sistemi’nden haberdar olan şoför ve tamirciler; 2’si Suriyeli, 1’i ise Filistinli olmak üzere toplamda 3 yetime sponsor oldu. 1 yıldır sponsorluğa devam eden şoförler, “İmkanımız olsa daha fazla yetime hamilik yapmak isteriz” diyerek tüm meslektaşlarını bu iyilik hareketine davet ediyor. İşte kendi ağızlarından yetim hamilerinin hikayeleri: 

“Gönül ister ki…”

Şoför Ali Sayın: “Çocukluk hevesiyle başladığım baba mesleğine uzun yıllardır devam ediyorum. Genç İHH’daki kardeşlerimiz bize bu projeden bahsettiler. Proje çok dikkatimizi çekti ve biz de arkadaşlarımızla görüşüp karar verdik. Böyle bir işe vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gönlümüz ister ki durumumuz çok daha iyi olsun ve biz de çok daha fazla yardım edelim. Bundan sonra da inşallah devam ettireceğiz. Yetimlere bakmak bizim için çok güzel bir duygu. Allah kimseyi yetim ve öksüz bırakmasın. O yetim çocukları gördükten sonra insanın aklına direk kendi çocukları geliyor.”

“Rabbim bize nasip etti”

Otobüs tamircisi Salim Yurt: “19 yıldır bu işi yapıyorum, hayat mücadelesini devam ettiriyoruz. Arkadaşlar bu projeyi anlatınca çok mutlu oldum bir yetime sahip çıkacağız, bir nebze de olsun onları sevindireceğiz diye. Rabbim de bize nasip etti. Allah herkese bu güzelliği nasip etsin. Projenin tüm yurda yayılmasını ve meslektaşlarımın bu işe daha fazla önem vermesini isterim.”

“Asgari ücretle çalışıyoruz”

Şoför Naci Özkul: “20 yaşına kadar okul okudum, 20 yaşından sonra da baba mesleğine devam etmeye başladım. Biz burada asgari ücret ile çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Bu çocuklar belki gelecekte öğretmen olacaklar, belki doktor olacaklar. Sonra onlar da belki bizler gibi bir araya gelip kardeşlerine sahip çıkacaklar. Bu sistemi geliştirenlerden Allah razı olsun. İHH sayesinde 3 yetim kardeşimize sahip çıkıyoruz. İnşallah bizim gibi kişiler de bu projeye destek sağlar.”

Yetimlere destek için
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yetimlere yardımda bulunmak isteyen iyiliksever bağışçılar, YETİM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETİM koduyla projeye destek olunabiliyor.

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