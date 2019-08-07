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Aldığınız kurbanlıkta Kist Hidatik hastalığı olabilir sakın köpeğe vermeyin

İhlas Haber Ajansı
Aldığınız kurbanlıkta Kist Hidatik hastalığı olabilir sakın köpeğe vermeyin

KULA İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satış alanlarında Kist Hidatik hastalığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. 

Kist Hidatik hastalığının tehlikeli olduğuna vurgu yapan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, bu hastalığın hayvandan insana geçtiğini belirtti.

Bu hastalığı kaptığınızı ancak organ ve dokularda kistler ortaya çıkınca anlıyorsunuz. Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar kist hidatik ile ilgili şu bilgileri verdi:

-“Hastalık insanlara paraziti taşıyan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısı ile etrafa yayılan parazitin yumurtaları ile kirlenmiş çiğ tüketilen meyve ve sebzelerin yenmesi, suların içilmesi, rüzgar ile uçuşan yumurtaların solunum yoluyla alınması ve paraziti taşıyan köpekler sevildikten sonra ellerin iyice yıkanmaması yoluyla bulaşır.

Hastalığın belirtileri insanların organ ve dokularında oluşan kistlerin büyüklüğüne ve yerine göre farklılık gösterir. Kistlerin büyüklüğü nohut büyüklüğünden çocuk başı büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir. Hastalığın başlarında kistin küçük olduğu dönemlerde uzun yıllar boyunca hiçbir belirti vermeyebilir. Kist büyüdükçe; bulunduğu bölgeye ve oluşturduğu baskıya göre belirtiler ortaya çıkar.

Kistler en sık karaciğer ve akciğerlerde görülürler. Karaciğer yerleşiminde karnın sağ üst kısmında ağrı, bulantı, kusma ve bazen kaşıntı, sarılık gibi belirti görülür. Akciğer tutulumunda solunum sıkıntısı, öksürük, ağızdan kan gelmesi ve göğüs ağrısı olabilir. Diğer organ ve sistem tutulumlarında da bu bölgelere ait tablolar ortaya çıkar".

Kedi köpeklere iç organları yedirmeyin
-Sağlıksız koşullarda yapılan hayvan kesimi, hastalığın yayılmasında köpeklerden çok daha fazla etkilidir. Bu nedenle hayvan kesimleri, mezbahalarda ve veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır. Kesilen veya ölen hayvanların kist bulunduran organları köpeklerin ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde derine gömülerek bertaraf edilmelidir. Özellikle kurban bayramlarında bu hususlara daha çok dikkat edilmelidir. Kurban kesimi için belediyelerce tahsis edilen özel kesim yerleri kullanılmalı ve kesimler veteriner hekim gözetiminde yapılmalıdır" .

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