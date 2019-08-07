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Sana börek yaparım ama oy vermem demişti! İmamoğlu ziyaret etti

Sana börek yaparım ama oy vermem demişti! İmamoğlu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında kendisine "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Teyze'nin evine konuk olduğunu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında seçim kampanyası sırasında yaşadığı bir olayla ilgili yeni gelişmeyi aktardı.

İmamoğlu paylaşımında bu ifadeyi kulandı:

"Mahruze Teyze ile Sultanbeyli Pazarı'ndan karşılaşmıştık. 'Sana börek, kete yaparım ama oy vermem' demişti, ben de kendisinden sadece hayır duasını istemiş ve ziyaret sözü vermiştim. Dün kendisine misafir olduk, kendi elleriyle kete hazırlamış, sağ olasın Mahruze Teyze."

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