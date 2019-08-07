Ekrem İmamoğlu 'sana oy vermem' diyen teyzeye gitti sansürsüz diyaloglar müthiş

KELEŞ: “SİZ GELECEKSİNİZ DİYE KÖYE GİTMEDİM!”

Mahruze Keleş (M.K.): Ne yapıyorsun? Nasılsın?

Ekrem İmamoğlu (E.İ.): İyiyim, iyiyim.

M.K.: Geçen senelerde hep köye giderdim ama bu sene, siz geleceksiniz, Tayyip Erdoğan gelecek diye gitmedim. Pazarda nasıl karşılaştık öyle.

E.İ.: Ne bileyim, seni mi Allah yolladı bana, beni mi Allah yolladı sana?

M.K.: Seni kimse tanımıyordu ha! Benim yüzümden tanıdı!

E.İ.: Doğru diyor! Onun için diyorum; seni mi Allah yolladı, beni mi Allah yolladı?

M.K.: Valla öyle bir içerden demişim ki, bir değil 2 kere kazandın!