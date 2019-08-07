Ekrem İmamoğlu 'sana oy vermem' diyen teyzeye gitti sansürsüz diyaloglar müthiş
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'sana börek kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahzure Keleş'in evine ziyarete gitti. Mahzure Teyze ile İmamoğlu arasındaki diyaloglar sansürsüz ve çok keyifliydi. Kılıçdaroğlu seni de yer diyen Mahzure teyze, "seni ben meşhur ettim' deyip İmamoğlu'na kahkahalar attırdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçim kampanyası sırasında, 16 Ocak günü, Sultanbeyli’deki bir semt pazarında, 60 yaşındaki Mahruze Keleş’ten oyunu istedi. Karşılaştığı kişinin CHP adayı olduğunu öğrenen Mahruze teyze, İmamoğlu’na, “Sen Tayyip Erdoğan’a bağlı değilsen, sana oy yok. Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” karşılığını verdi.
Bunun üzerine İmamoğlu, “Senden oyunu değil, duanı istiyorum. Seçimi kazanacağım ve 1 ay içinde evinize geleceğim. Böreklerinizi, ketelerinizi yiyeceğim, enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım” diyerek Keleş’in adresini aldı.
Ekrem İmamoğlu Mahzure teyzenin diyalogları koparttı
İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinden 44 gün sonra, Mahzure teyzenin . Turgut Reis Mahallesi’ndeki evini ziyaret etti. Buluşmada, İmamoğlu ve Keleş arasında birbirinden ilginç diyaloglar yaşandı. İşte İmamoğlu ile Keleş arasında geçen o konuşma ve sofraya gelen keteler:
KELEŞ: “SİZ GELECEKSİNİZ DİYE KÖYE GİTMEDİM!”
Mahruze Keleş (M.K.): Ne yapıyorsun? Nasılsın?
Ekrem İmamoğlu (E.İ.): İyiyim, iyiyim.
M.K.: Geçen senelerde hep köye giderdim ama bu sene, siz geleceksiniz, Tayyip Erdoğan gelecek diye gitmedim. Pazarda nasıl karşılaştık öyle.
E.İ.: Ne bileyim, seni mi Allah yolladı bana, beni mi Allah yolladı sana?
M.K.: Seni kimse tanımıyordu ha! Benim yüzümden tanıdı!
E.İ.: Doğru diyor! Onun için diyorum; seni mi Allah yolladı, beni mi Allah yolladı?
M.K.: Valla öyle bir içerden demişim ki, bir değil 2 kere kazandın!