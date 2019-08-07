SON DAKİKA
Ankara'da ABD heyetiyle yapılan toplantıyla ilgili Hulusi Akar'dan son dakika açıklama geldi! Türkiye'nin isteği gerçekleşiyor mu? Haberin devamı.
HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

İstanbul'da sahte içki operasyonu! İnsan sağlığını hiç'e sayıyorlar

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da sahte içki operasyonu! İnsan sağlığını hiç'e sayıyorlar

İstanbul polisi kiralık villaya düzenlenen operasyonda yakalanan bin 401 adet kaçak ve sahte içkiyi, 10 bin 264 adet boş içki şişesini, 6 ton 670 litre metil alkolü sergiledi. Zehir tacirlerinin saf etil alkol olarak satılan şişelerin içine metil alkol doldurdukları ve hava yolu şirketlerinin ismini kullanarak sahte içkileri satışa sunduklarını belirledi. 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak ve sahte içki nedeniyle vatandaşların hayatını kaybettiği, kalıcı sağlık problemleri yaşadığı olayları önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında bin 401 adet kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet alkollü içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet alkollü içki şişesi etiketi, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeli bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, çok sayıda alkol imalat malzemesi ve 1 adet kapalı kasa kamyonet ele geçirildi. Ele geçirilenler sergilendi.

Düzenlenen operasyonda üzerinde saf etil alkol yazan şişelerin içine metil alkol doldurulmuş olduğu belirlendi

Ayrıca, hava yolu şirketlerinin alkol satışı bulunmamasına rağmen sahte içki şişelerine yapıştırılmak üzere şirket isimlerinin yazılı olduğu etiketler ele geçirildi. 
Şüphelilerin yakalanmamak için lüks villaları kiraladıkları ve villaları alkol imalathanesine çevirdikleri öğrenildi. Operasyonlar neticesinde 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
Hulusi Akar'dan son dakika güvenli bölge açıklaması! Görüşmeler olumlu
Hulusi Akar'dan son dakika güvenli bölge açıklaması! Görüşmeler olumlu
Hersek Lagünü'ne yapılacak millet bahçesi Türkiye'nin en büyüğü olacak
Hersek Lagünü'ne yapılacak millet bahçesi Türkiye'nin en büyüğü olacak
Bıçaklı saldırı canına tak etti! Mesut Özil'e sürpriz teklif
Bıçaklı saldırı canına tak etti! Mesut Özil'e sürpriz teklif
Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine görevi bırakın çağrısı
Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine görevi bırakın çağrısı
Kavakçı İBB'den maaş aldı mı? İddialara İmamoğlu'ndan açıklama
Kavakçı İBB'den maaş aldı mı? İddialara İmamoğlu'ndan açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü
Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü
Hususi pasaport nedir kimle hususi pasaport alır Yeşil pasaport fiyatları
Hususi pasaport nedir kimle hususi pasaport alır Yeşil pasaport fiyatları
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği
Kurban Bayramı'nda et nasıl yenmeli? Yanlış et tüketimine dikkat edin
Kurban Bayramı'nda et nasıl yenmeli? Yanlış et tüketimine dikkat edin
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden mültecilerle ilgili iddialara cevap
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden mültecilerle ilgili iddialara cevap
KYK yurt başvuru tarihi 2019 ne zaman bitiyor kaç gün?
KYK yurt başvuru tarihi 2019 ne zaman bitiyor kaç gün?
Yorumlar