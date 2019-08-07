Lisans tamamlama sağlık yerleştirme sonuçları YÖK TC ile giriş

Lisans tamamlama sağlık yerleştirme sonuçları YÖK tarafından bugün erişime açıldı. Peki lisans yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır, Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıt işlemlerini ne zaman yapacak? Lisans tamamlama sonuçlarına göre normal kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Lisans yerleştirme sonuçları açıklandı YÖK online sonuç bilgilerini erişime açtı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sağlık ve ilahiyat alanlarında yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN: Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos'ta, normal kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek.

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Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından alınacak. Bu adaylar için elektronik kayıt yapılmayacak. Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek.

LİSANS TAMAMLAMA NEDİR: Lisans tamamlama önlisans mezunlarının öğrenimlerini 4 yıllık üniversite mezuniyeti seviyesine çıkarmak için uygulanan bir fırsattır.

Lisans tamamlama hakkına sahip olabilmek için öncelikle 2 yıllık bir önlisans bölümü mezuniyeti gereklidir. İki yıllık herhangi bir bölümden mezun olan öğrenci 4 yıllık üniversite mezuniyeti hakkına sahip olabilmek için DGS sınavı ile öğrenimini 4 yıllığa tamamlayabilir.

Lisans tamamlama bizler için çok önemli bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirebilmek adına ilahiyat önlisans mezunları olarak çok çaba sarf etmekteyiz.

İlahiyat lisans tamamlama için yapılması gerekenler

Lisans tamamlama ile alakalı olarak bizleri ilgilendiren ilahiyat bölümüdür. İlahiyat bölümünü 2 yıllık olarak bitiren bir öğrenci DGS sınavı ile bu öğrenimini 4 yıllığa tamamlayabilir. 4 yıllığa tamamlayabilmek için önünde İki seçenek bulunmaktadır.

Örgün Eğitim

İki yıllık ilahiyat önlisans bölümünü 4 yıllığa tamamlamak isteyen bir öğrenci örgün eğitim almak istiyor ise İlahiyat bölümü ne maalesef ilk yıldan başlayarak 4 yıl okumak zorundadır. Yani 2 yıl okunan ilahiyat önlisans bölümü DGS ile 4 yıllığa geçiş sağlandığı durumda tekrar bir sınıftan ve hatta hazırlık sınıfından başlamak zorundadır.

Uzaktan Eğitim

İki yıllık ilahiyat önlisans mezunlarının öğrenimlerini 4 yıllığa tamamlayabilmek için önlerindeki bir diğer seçenek ise uzaktan eğitimdir. Bunun bir diğer adı ise İlitam’dir yani ilahiyat lisans tamamlama. İlahiyatİlahiyat lisans tamamlama öğrenimini veren 11 üniversite bulunmaktadır. Bunlara DGS sınavı ile geçiş sağlanmaktadır. İki yıllık ilahiyat önlisans mezunu olan bir öğrenci DGS Sınavına başvurarak öğrenimini 4 yıllığa tamamlamak için lahiyat lisans tamamlama yani İlitam okuyabilir.