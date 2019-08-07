Niğde Altunhisar'daki kazıda bulundu yetkililer harekete geçti

Şimdi Niğde Müzesi'nde sergileniyor: "Erken Tunç çağ tabakalarını aşağı şehirde bulduk. Demek ki Kınık Höyük'te milattan önce 3 bin yılında şehir olarak yaşam başladı ve geç Helenistik dönemine kadar devam etti. Seviye seviye 5 bin yıllık tarih var. Geç Helenistik dönemi milattan önce 150'den sıfıra kadar olan zaman dilimini kapsıyor. Daha önce burada büyük bir meydan bulduk ve iki tapınak kazdık. Kazı sırasında çukurlarda heykeller bulduk. Mermer, taş, seramik heykeller var. Bu yıl iki kartal heykeli bulduk. Restoresi yapıldı, şimdi Niğde Müzesinde sergileniyor."