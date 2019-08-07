Niğde Altunhisar'daki kazıda bulundu yetkililer harekete geçti
NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te geçen sene ortaya çıkarılan Helenistik döneme ait tapınağın yanındaki meydanda, bu yıl yürütülen kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık mermerden yapılmış orjinalliği bozulmamış iki kartal heykeli çıkarıldı.
Orijinalliği bozulmadan günümüze kadar saklı kalan ve yaban keçisinin üzerine pençeleriyle basar şekilde ayakta tasvir edilen, kanatları kapalı, başı yukarıda hafif sağa dönük 70 santimetrelik kartal heykelleri, restorasyonunun ardından Niğde Müzesinde sergileniyor. Geçen sene aynı bölgede çıkarılan yaklaşık 1 metre boyundaki kartal heykeli de Niğde Müzesinde sergileniyor.
Kazı Başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kınık Höyük'te kazıların 2011'de başladığını ve her yıl devam ettiğini söyledi. Geçen yıl yeni bir döneme ait izlere ulaştıklarını belirten D'Alfonso, şu bilgileri verdi:
Şimdi Niğde Müzesi'nde sergileniyor: "Erken Tunç çağ tabakalarını aşağı şehirde bulduk. Demek ki Kınık Höyük'te milattan önce 3 bin yılında şehir olarak yaşam başladı ve geç Helenistik dönemine kadar devam etti. Seviye seviye 5 bin yıllık tarih var. Geç Helenistik dönemi milattan önce 150'den sıfıra kadar olan zaman dilimini kapsıyor. Daha önce burada büyük bir meydan bulduk ve iki tapınak kazdık. Kazı sırasında çukurlarda heykeller bulduk. Mermer, taş, seramik heykeller var. Bu yıl iki kartal heykeli bulduk. Restoresi yapıldı, şimdi Niğde Müzesinde sergileniyor."
Zeus tapınımıyla alakalı heykeller: Kazı Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi Burak Yolaçan da geçen sene büyük bir kartal heykeli bulduklarını, bu yıl da ona çok benzeyen biraz daha ufak iki kartal heykeline ulaştıklarını aktardı. İki kartal heykelinin çukurlara, olasılıkla bilerek atıldığını ifade eden Yolaçan, şunları kaydetti: