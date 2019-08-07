Dünyanın en zengin ikinci insanı Bill Gates twitter hesabından en sevdiği kitabı açıkladı
Girişimcilik hikayesi ile herkesi hayretlerde bırakan Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, en sevdiği kitabı twitter hesabından paylaştı. Bill Gates'in en sevdiği kitap ve başucunuzda bulundurabileceğiniz 41 önemli sözünü paylaşıyoruz.
Bill Gates milyarder işadamı Nicholas Christakis'in kaleme aldığı Blueprint'in yeni favori kitabı olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine tavsiye etti. En sevdiği dizinin ise Narcos olduğunu daha önce duyurmuştu.
Harvard'daki profesörlerine 30 yaşında milyoner olacağını söyleyen Bill Gates'in 31 yaşında milyarder olduğu ortaya çıkmış. Gates, bilgisayar programcılığına olan merakına rağmen ilk olarak Harvard'da 1973'de hukuk okumuştu. Ancak ilgi alanı hukuk derslerinden bilgisayar ekranına doğru kayan Gates, iki sene sonra Harvard'ı bırakarak hayatı boyunca arkadaşlık yaptığı Paul Allen ile ilk işletim sistemi "Micro-soft" üzerinde çalışmaya başladı.
Çok fazla geçmeden, gelecekte yazılımın devi olacak Microsoft doğdu ve Gates'i inanılmaz derecede zengin bir hale getirdi. Gates'in deneyimlerinden öğrenebileceğimiz birçok şey olabilir. Bu yazımızda Gates'in hayat, yatırım ve teknolojinin geleceği hakkındaki 41 sözünü sizlerle paylaşıyoruz.
"'Nerd'lere iyi davranın. Kendinizi onun yanında çalışıyor bulma ihtimaliniz var."