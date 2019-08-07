YÖK Dil sınavı ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimini duyurdu

Yılın belirli dönemlerinde YÖK tarafından yapılan YÖK DİL sınavı 2019 yılında ne zaman yapılacak soruları merak konusu oldu. 7. YÖKDİL başvuruları 13-23 Eylül'de yapılacak, geç başvuru ise 2 Ekim olacak. YÖKDİL sınav tarihi ise 3 Kasım olacak.

YÖKDİL sınavı en zaman 2019 sınav takvimi hazır. YÖK DİL sınavını artık öSYM yapacak. Peki 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ve sınav tarihi bilgileri haberimizde.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 13-23 Eylül tarihlerinde alınacak. Geç başvuru tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi.

2019 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK: YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da gerçekleşirken sonuçlar ise 28 Kasım'da açıklanacak.

YÖKDİL SINAVINI ARTIK ÖSYM YAPACAK: YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK'ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir."