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Diplomatik gerginliğe neden olmuştu! 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turisten olay polis itirafı!

Diplomatik gerginliğe neden olmuştu! 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turisten olay polis itirafı!

İsrailli 12 kişinin tecavüzüne uğradığını öne süren İngiliz kadın, Kıbrıs Rum polisinin şikayetini geri çekmesi için kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

19 yaşındaki İngiliz turist, Güney Kıbrıs Rum kesiminde bir eğlence merkezinde 12 İsrailli erkeğin tecavüzüne uğradığını iddia ederek polise suç duyurusunda bulunmuştu.

İngiliz turist, "Kıbrıs Rum polisi şikayetimi geri çekmem için beni tehdit etti" dedi. Kadın tehdit sonrası sorgusunda, gençlerle kendi isteği ile birlikte olduğunu söyleyerek ifadesini değiştirmek zorunda kaldığını öne sürdü.

"Zorla itiraf ettirdiler"

Avukatı aracılığı ile yeniden açıklama yapan İngiliz kadın, Güney Kıbrıs Rum polisini İsrailli gençleri aklamak ve şikayetini geri çekmesi için kendisini tehdit etmekle suçladı. İngiliz basınına konuşan turistin avukatı, müvekkilinin ifadesinin tehdit ve baskı altında alındığını öne sürdü. İngiliz turistin kız arkadaşına yazdığı mektupta, "Başka bir şeyi imzalamamı istediler. Ben de anneme fotoğraf atmak istedim ama polisler yüzüme karşı bağırdı ve telefonumu aldı. Avukatım olmadan imza atmayacağım dedim. Sonra beni tutukladılar" dediği iddia edildi.

İngiliz turist, daha önceki ifadesinde gece kulübünde tanıştığı İsrailli gencin kendisini otele götürdükten sonra odada saklanan diğer arkadaşları tarafından tecavüze uğradığını söylemişti. Geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada hakim, İngiliz kadına "Yalanın yüzünden boş yere 12 kişiyi gözaltına almak zorunda kaldık" demişti.

Gençler İsrail'de kutlamayla karşılandı 

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olan olayda mahkemenin serbest bırakması sonrası İsrail'e dönen 12 genç, Ben Gurion Havaalanı'nda kutlamalarla karşılandı. Havaalanında kutlama yapan gruptakiler "Yaşasın İsrail halkı" sloganları attı.

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