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CHP'li Sarıyer Belediyesi kaybedince iş makinesini geri aldı

CHP'li Sarıyer Belediyesi kaybedince iş makinesini geri aldı

CHP'li Sarıyer Belediyesi, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye kaybettiği Oğuzlar Belediyesi'ne hibe ettiği iş makinesini (grayder) geri aldı.

Belediye başkanı Muzaffer Yıldırım karara, "Sarıyer Belediyesine karşı tüm AK Partili, MHP’li ve Sarıyer Belediyesi’nin bu hareketine karşı bizleri bir bütün olarak gören CHP’li Milletvekillerinden ve belediye başkanlarından destek bekliyorum" tepkisini gösterdi.

AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Bugün ilçemiz adına çok üzüldüğümüz bir hadise yaşandı. Önceki yıllarda dönemin belediye başkanınca Sarıyer Belediyesi’nden Oğuzlar Belediyemize hibe edilerek alındığı iddia edilen grayder, CHP’li Sarıyer Belediyesi ekiplerince belediye AK Parti olunca ilçemizden alınarak götürüldü. Üzülerek belirtiyoruz ki; milletimizin kandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Derdi millet olanla siyaset olanların ayrımını hemşehrilerimize bırakıyoruz” ifadeleri yer aldı.

"Eminim ki CHP‘nin dahi haberi yoktur"

Hibe ettiği iş makinesini geri alan Sarıyer Belediyesi’ne bir tepki de Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’dan geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada, “Sarıyer Belediyesi tarafından önceki dönem belediyemize hizmet için gönderilen greyder 31 Mart yerel seçimleri ile Oğuzlar’da AK Partili Belediye Başkanı olmam sonrasında dün tekrar alınmıştır. Kısıtlı imkanlarla İlçe halkına hizmet edip ilçenin gelişip kalkınması için çalışan bir ilçenin gelişmesini engellemek adına yapılan böyle ayrıştırıcı bir hareketi kınıyorum. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi ile bir bütün olan ülkemizin dört bir yanında hepimiz bir bütünüz. Bizleri ayrıştırmaya çalışıp hizmetten yoksun bırakmak adına böyle bir çabaya giren CHP’li Sarıyer Belediyesine karşı tüm AK Partili, MHP’li ve Sarıyer Belediyesi’nin bu hareketine karşı bizleri bir bütün olarak gören CHP’li Milletvekillerinden ve belediye başkanlarından destek bekliyorum. Ulaştırmadan, altyapıya, turizmden, mimariye ülkenin her yerine eşit hizmet götürmeye çalışan AK Parti’nin tavrına karşı bir ilçe belediyesi sırf kendi partilerinden değil diye başka bir belediyenin hizmetini engellemeye çalışmaktadır. Yaşadığımız bu durumdan eminim ki CHP‘nin dahi haberi yoktur ve inanıyorum ki bu durum karşısında onlar dahi sessiz kalmayacaktır. Kardeşliğe inanan, böyle bir ayrıştırmaya göz yummayan herkesi imkanları kısıtlı ama potansiyeli yüksek olan şirin Oğuzlarımıza destek olmaya bekliyorum” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’li Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş seçimi kaybetmiş, AK Parti adayı Muzaffer Yıldırım kazanmıştı.

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