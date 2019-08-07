Türk Telekom çalışanları erken bayram etti! İşte aldıkları zam oranı

Türk Telekom’un sendika üyesi çalışanlarıyla yaptığı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Çalışanlar ilk yıl için 780 lira zam aldı.

Türkiye’deki telekomünikasyon sektörü içinde sendikalı işçi çalıştıran tek şirket olan Türk Telekom ile Türk Haber-İş Sendikası arasında 16 Nisan'dan beri devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sağlandı. Türk Telekom bünyesinde çalışan yaklaşık 10 bin 200 sendika üyesi çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Mart 2019 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında iki yıl süreyle geçerli olacak.

Toplu sözleşme ile 480 TL+300 TL zam

Varılan anlaşmaya göre sendikalı Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine ilk altı aylık dönem için seyyanen 480 TL, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 300 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 4,25 oranında zam yapılacak. Ayrıca üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 4,25’i aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek.

Türk Telekom bünyesinde çalışan yaklaşık 10 bin 200 sendika üyesi çalışanı kapsayan anlaşma ile ilgili olarak konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları söyledi:

“Türk Telekom Grubu olarak, ‘İnsana Yatırım’ı daima odağımızda tutuyor, çalışanlarımızın fikir ve düşüncelerine değer veriyoruz. Sendikalı çalışanlarımıza bayram müjdesi vermek adına Türk Haber-İş Sendikası ile görüşmelerimizi bayram öncesinde neticelendirerek anlaşmaya vardık. Sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum”.