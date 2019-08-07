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Akıllara ziyan olay! Korkuluklara yaslanıp öpüşen çift köprüden düşerek öldü

Peru'da adeta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir gece kulübünden çıkan çift, köprü üzerindeki korkuluklara yaslanıp öpüştüğü sırada dengelerini kaybedince kafa üstü yola çakıldılar. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen çift, hayatını kaybetti.

Maybeth Espinoz (34) ve Hector Vidal (36) çifti, Cusco şehrinde eğlenmek için gece kulübüne gitti.

Gece kulübünden çıkan çift, Bethlehem Köprüsü’ndeki korkuluklara yaslanarak öpüştüğü sırada dengelerini kaybederek 15 metre yüksekten aşağıdaki yola düştü.

O anları trafik kamerası kaydetti

Maybeth olay yerinde hayatını kaybederken, kafatası kırılan Hector hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Söz konusu anları trafik kamerası anbean kaydetti.

Dağcı oldukları açıklanan çiftin Cusco’ya yeni taşındıkları ve tur rehberliği yaptıkları belirtildi.

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