Afganistan'da intihar saldırısı! Onlarca yaralı var

AFGANİSTAN 'ın başkenti Kabil'de Taliban tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 95 kişi yaralandı. Yaralıların büyük kısmının sivil olduğu, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu açıklandı.

AFGANİSTAN ’ın başkenti Kabil’de bir karakolun önünde düzenlenen bombalı saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 95 kişi yaralandı. Saldırıyı, ABD’yle barış görüşmelerine başlamasına rağmen şiddet eylemlerinden geri adım atmayan Taliban üstlendi.

Bir araba ile düzenlenen saldırı, kentin batısındaki kalabalık Mirwais Maidan bölgesinde, trafikte sabah yoğunluğunun yaşandığı saatlerde meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, bir aracın karakolun önündeki kontrol noktasında durduktan sonra infilak ettiğini açıkladı. Görgü tanıkları ise patlamanın çok büyük olduğunu anlattı.

Yaralıların çoğu sivil

Taliban ise saldırıyı bir intihar bombacısının düzenlediğini açıkladı. Örgüt, polisin ‘işe alım merkezi’nin hedef alındığını belirtip, çok sayıda asker ve polisin ‘öldüğünü veya yaralandığını’ savundu. Ancak yaralıların arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu, çoğunun da sivil olduğu açıklandı. Bu kişilerin bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Saldırıda can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Saldırının zamanlaması da dikkat çekici. Bir yandan ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi amacıyla barış görüşmeleri yürüten Taliban, Kabil’deki hükümete karşı şiddet eylemlerini sürdürüyor. Örgüt son olarak, 28 Eylül’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi çağrısı yapmış ve seçim kampanyalarını hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.