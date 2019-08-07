ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2019 tercih kılavuzu

Önlisans eğitimini 4 yıllık lisans programları ile tamamlamak isteyen öğrencilerim girdiği DGS sınavı sonuçları açıklanmıştı. Şimdi öğrenciler DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını arıyor.

DGS sınavına giren ve sonucunu öğrenen binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM sayfasında. 2 yıllık önlisasn programlarından 4 yıllık lisasn programlarına geçiş yapmak için sınava giren öğrenciler DGS sonuçlarını öğrendi şimdi gözler DGS tercihlerinin yapılmasında. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu ne zaman yayımlayacak?

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR: DGS tercih kılavuzunu dikkatle okumak ilk kuraldır. Ayrıca Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Klavuzu okuduktan sonra mutlaka gitmek istediğiniz okul ve bölümün puanlarına göz atın. Mantıklı tercih yapmak hayal kırıklığınızı azaltacaktır. Tabi ‘ben burayı tutturamam' diye de düşünmeyin.

Tercih kılavuzunu okuduktan sonra ÖSYM'nin DGS tercih sayfasından giriş yaparak gitmek istediğiniz okulları sıra ile seçmelisiniz. 1. sırada gitmek istediğiniz ilk okul olmalı. Aynı okuldan farklı bölümler seçecekseniz hepsini listeye ayrı ayrı eklemelisiniz. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görmelisiniz. Tercih süresi dolduktan sonra değişiklik yapamayacağınızı unutmayın.