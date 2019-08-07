HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2019 tercih kılavuzu

ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2019 tercih kılavuzu

Önlisans eğitimini 4 yıllık lisans programları ile tamamlamak isteyen öğrencilerim girdiği DGS sınavı sonuçları açıklanmıştı. Şimdi öğrenciler DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını arıyor.

DGS sınavına giren ve sonucunu öğrenen binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM sayfasında. 2 yıllık önlisasn programlarından 4 yıllık lisasn programlarına geçiş yapmak için sınava giren öğrenciler DGS sonuçlarını öğrendi şimdi gözler DGS tercihlerinin yapılmasında. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu ne zaman yayımlayacak? 

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR: DGS tercih kılavuzunu dikkatle okumak ilk kuraldır. Ayrıca Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Klavuzu okuduktan sonra mutlaka gitmek istediğiniz okul ve bölümün puanlarına göz atın. Mantıklı tercih yapmak hayal kırıklığınızı azaltacaktır. Tabi ‘ben burayı tutturamam' diye de düşünmeyin.

Tercih kılavuzunu okuduktan sonra ÖSYM'nin DGS tercih sayfasından giriş yaparak gitmek istediğiniz okulları sıra ile seçmelisiniz. 1. sırada gitmek istediğiniz ilk okul olmalı. Aynı okuldan farklı bölümler seçecekseniz hepsini listeye ayrı ayrı eklemelisiniz. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görmelisiniz. Tercih süresi dolduktan sonra değişiklik yapamayacağınızı unutmayın.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yavaş'ın atamaları! AK Partili Özcan: 19 üst düzey yönetici baskıyla istifa ettirildi
Yavaş'ın atamaları! AK Partili Özcan: 19 üst düzey yönetici baskıyla istifa ettirildi
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığı ABD ilk kez bu ifadeyi kullandı
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığı ABD ilk kez bu ifadeyi kullandı
Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı
Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı
Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu!
Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu!
Dolar/TL bugün son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! Peki Dolar neden düşüyor
Dolar/TL bugün son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! Peki Dolar neden düşüyor
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
ÖNCEKİ HABERLER
YÖKDİL başvuruları ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi açıkladı
YÖKDİL başvuruları ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi açıkladı
Afganistan'da intihar saldırısı! Onlarca yaralı var
Afganistan'da intihar saldırısı! Onlarca yaralı var
İhracat finansmanında hedef eylül ayın'da 1 milyar dolara ulaşmak
İhracat finansmanında hedef eylül ayın'da 1 milyar dolara ulaşmak
Hususi pasaport nedir kimler hususi pasaport alır Yeşil pasaport özellikleri
Hususi pasaport nedir kimler hususi pasaport alır Yeşil pasaport özellikleri
Hazine'ye şirketlere iştirak edebilme yetkisi! CHP'den sert açıklamalar
Hazine'ye şirketlere iştirak edebilme yetkisi! CHP'den sert açıklamalar
Hususi pasaport nedir kimle hususi pasaport alır Yeşil pasaport fiyatları
Hususi pasaport nedir kimle hususi pasaport alır Yeşil pasaport fiyatları
Yorumlar