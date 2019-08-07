HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Victor Ruiz Torre Beşiktaş’ta

Demirören Haber Ajansı
Victor Ruiz Torre Beşiktaş’ta

Beşiktaş, İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllığına renklerine bağladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş, Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

SON DAKİKA HABERLERİ
Yavaş'ın atamaları! AK Partili Özcan: 19 üst düzey yönetici baskıyla istifa ettirildi
Yavaş'ın atamaları! AK Partili Özcan: 19 üst düzey yönetici baskıyla istifa ettirildi
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığı ABD ilk kez bu ifadeyi kullandı
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığı ABD ilk kez bu ifadeyi kullandı
Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı
Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı
Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu!
Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu!
Dolar/TL bugün son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! Peki Dolar neden düşüyor
Dolar/TL bugün son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! Peki Dolar neden düşüyor
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde '32 kilometre' ısrarının sebebi PYD tehdidi tamamen kalkıyor
ÖNCEKİ HABERLER
İran uyruklu PKK'lı terörist yer gösterdi Giresun’da bulundu
İran uyruklu PKK'lı terörist yer gösterdi Giresun’da bulundu
ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2019 tercih kılavuzu
ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2019 tercih kılavuzu
YÖKDİL başvuruları ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi açıkladı
YÖKDİL başvuruları ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi açıkladı
Afganistan'da intihar saldırısı! Onlarca yaralı var
Afganistan'da intihar saldırısı! Onlarca yaralı var
İhracat finansmanında hedef eylül ayın'da 1 milyar dolara ulaşmak
İhracat finansmanında hedef eylül ayın'da 1 milyar dolara ulaşmak
Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü
Otobüs şoförlerinden örnek davranış 3 yetim çocuğun yüzleri güldü
Yorumlar