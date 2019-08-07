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Yusuf Yazıcı'dan itiraf: O gün top toplayıcıydım

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor-Lille Şampiyonlar Ligi maçı sırasında ne yapıyordun?" sorusuna "Birkaç yıl önce Trabzonspor'a karşı oynadılar. O gün top toplayıcıydım. Lille'in genç oyunculara çok önem verdiğinin de farkındayım." şeklinde yanıt verdi.

Lille'in Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Sözlerine; "Burada olduğum için çok mutluyum. Takımımla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.  Transfer süreci uzun ve karmaşıktı. Başkan, antrenör ve Luis Campos'a olan güvenlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde başlayan Yusuf Yazıcı; "8 yaşından beri Trabzonspor'dayım. Ben bu kulübün taraftarıyım. Bütün ailem orada. Bu nedenle yeni bir forma giymek benim için çok özel." dedi.

"10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum''
Hangi bölgede oynayacağıyla ilgili konuşan Yusuf; "10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı seven bir futbolcuyum. Ama kanatlarda da oynayabiliyorum. Takımım için mücadele etmeyi seviyorum ve teknik direktörüm hangi mevkiyi öngörürse orada oynarım." dedi.

''O gün top toplayıcıydım''
Yusuf, Trabzonspor-Lille Şampiyonlar Ligi maçı sırasında ne yapıyordun?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı; "Buraya gelmeden önce tabiki Lille'i biliyordum. Birkaç yıl önce Trabzonspor'a karşı oynadılar. O gün top toplayıcıydım. Lille'in genç oyunculara çok önem verdiğinin de farkındayım." ifadelerini kullandı.

''Buraya gelmemde önemli etkisi oldu''
Yusuf Yazıcı, konuşmasını, milli takımdan arkadaşı Zeki Çelik'in transfer sürecine katkısına ilişkin şu sözlerle noktaladı; "Zeki Çelik ile Lille hakkında çok konuştuk. Ondan bilgi aldım. Takımın seviyesini, atmosferini anlattı. Buraya gelmemde önemli etkisi oldu.'' 

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