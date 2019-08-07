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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ortak operasyon yaptı.

Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Jandarma ve MİT, 26 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak/Silopi Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 Jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı.

Etkisiz hale getirildi

Yapılan takip sonucu, söz konusu PKK’lı teröristlerden biri 28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Silopi Cudi dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli şahıs da tutuklanmıştı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in, bugün düzenlediği ortak operasyonda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı’nda etkisiz hale getirildi.

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