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Acun Ilıcalı ve Nusret'ten Fenerbahçe'den sonra o kulübe dev destek

Acun Ilıcalı ve Nusret'ten Fenerbahçe'den sonra o kulübe dev destek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, daha önce Fenerbahçe'ye destek olan Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe'nin memleketlerinin takımına da yardımda bulunacağını söyledi.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce anlaşmaya vardığı Obertan, Yusuf Emre Gültekin, Tunay Deniz, Osman Çelik, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Cenk Ahmet Kılıç, Cem Barlık, Batuhan Altarslan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Mickael Pote, Mücahit Albayrak ve Batuhan Ünsal için toplu imza töreni düzenledi.

Futbolcularla tek tek tokalaşan Başkan Hüseyin Üneş, en doğru transferleri yaparak ligi hazırlandıklarını söyledi.

''Transferi yüzde 95 oranında tamamladık''
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk maçını 18 Ağustos'ta oynayacağını hatırlatan Üneş, 12 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını, 14 yeni futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Transferin son gününe kadar gelişmeler olabileceğini belirten Başkan Üneş, transferi yüzde 95 oranında tamamladıklarını bildirdi.

Gerekli takviyeler yapıldı
Stoper, orta saha ve forvet mevkilerine gerekli takviyeyi yaptıklarını vurgulayan Üneş, yeni transferlerin 19.4 milyon lira olan bedellerinin yüzde 33.3'ünü de ödediklerini söyledi.



Acun ve Nusret kampanyaya destek verecek
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, imza töreni sonrası başlattıkları SMS kampanyasıyla ilgili de bilgi verdi. Hedeflerinin 1 milyon SMS olduğunu belirten Üneş, Erzurumlu Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe'nin de kampanyaya destek vereceklerini kaydetti.

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