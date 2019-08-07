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Vücuduna yapışan keneyi çıkardı! Hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Vücuduna yapışan keneyi çıkardı! Hayatını kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören yaşlı adam hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan memleketi Sivas'ın Zara ilçesi Kuşçu köyüne tatilini geçirmek için gelen 65 yaşındaki İ.İ.'yi kene ısırdı.

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan İ.İ., yüksek ateş, kusma şikayetleri ile Zara Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tedavisinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.İ., yoğun bakım servisinde yaklaşık iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İ.İ.'nin cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü. 

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