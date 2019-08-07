HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Almanya'da her iki günde bir camiye bombalı tehdit

Anadolu Ajansı
Almanya'da her iki günde bir camiye bombalı tehdit

Almanya'da bir ayda, Müslümanlar Merkez Konseyi camileri 20, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği camileri ise 9 bombalı tehdidin hedefi olurken DİTİB camilerine 7 saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'da geçen ay, her iki günde bir caminin bombalı tehdit aldığı belirtildi.

Bild gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, temmuzda her iki günde bir caminin, çoğu Neonazi gruplar tarafından yapılan tehdit ve saldırıların hedefi olduğu ortaya konuldu.

Buna göre, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) camilerine yönelik 20 tehdit geldi. Almanya'da yaklaşık 850 caminin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camileri ise 9 bombalı tehdidin hedefi oldu.

Açıklamada tehdit aşamasını geçip saldırıya dönüşen olaylara da yer verildi. Buna göre DİTİB camilerine 7 saldırı gerçekleştirildi.

ZMD Başkanı Aiman Mazyek, bu rakamların sadece polise bildirilen ihbarlar olduğunu, Müslümanlara ve camilere yönelik tehditlerin gerçek sayısının ise bilinmediğini söyledi.

Güvenlik kaynakları, son dönemde Iserlohn, Köln, Münih, Mannheim, Duisburg, Mainz ve Villingen Schwenningen şehirlerindeki camilere bomba konulduğu ve ibadethanelerin hemen boşaltılması gerektiği yönünde ihbar aldı.

Uzman ekipler camileri boşaltarak arama gerçekleştirse de herhangi bir patlayıcı izine rastlamadı.

Ülkede geçen aylarda bazı camiler kundaklanmış, bazılarına karşı da kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

Bazı camilerde ise Kur'an-ı Kerim yırtılmış, duvarlara çeşitli yazılar yazılmış ve camilere maddi zarar verilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim geldi
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta otoparkın yakıt tankerinde patlama
Şırnak'ta otoparkın yakıt tankerinde patlama
Ruhani: ABD yaptırımları insanlık suçu
Ruhani: ABD yaptırımları insanlık suçu
"Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu"
"Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu"
Transfer iptal! "Fenerbahçe ile anlaşamadık"
Transfer iptal! "Fenerbahçe ile anlaşamadık"
Yatmadan önce kahve ya da çay içmek uykuyu etkilemiyor
Yatmadan önce kahve ya da çay içmek uykuyu etkilemiyor
İzmir'de yolcu midibüsü kamyonete çarptı! Çok sayıda yaralı var
İzmir'de yolcu midibüsü kamyonete çarptı! Çok sayıda yaralı var
Yorumlar 3 yorum