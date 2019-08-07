HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Şırnak'ta otoparkın yakıt tankerinde patlama

Şırnak'ta otoparkın yakıt tankerinde patlama

Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkta araçsız halde bulunan yakıt tankerinden kaynaklandığı sanılan patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada otopark işletmecisi Mustafa Şan'ın oğlu Jindar Şan (18) ile yakınları İbrahim Zeyrek ve Delil Şan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye otoparkta patlama sonrası çıkan yangında alev alan araçları söndürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Jindar Şan kurtarılamadı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sebebi henüz bilinmemekle birlikte olay yerinde tankerlerin olması sebebiyle buna bağlı bir patlamanın gerçekleşebileceği arkadaşlarımız tarafından ön tespit olarak bizlerle paylaşıldı. Olay anında 1'i ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Diğerlerinin hayati tehlikeleri yok. Tedavileri devam ediyor. 1 vatandaşımız tedbiren sevk edilecek. Vatandaşlarımıza, iş yeri sahibine geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim geldi
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Ruhani: ABD yaptırımları insanlık suçu
Ruhani: ABD yaptırımları insanlık suçu
"Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu"
"Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu"
Transfer iptal! "Fenerbahçe ile anlaşamadık"
Transfer iptal! "Fenerbahçe ile anlaşamadık"
Yatmadan önce kahve ya da çay içmek uykuyu etkilemiyor
Yatmadan önce kahve ya da çay içmek uykuyu etkilemiyor
Bursa'da yanıcı maddeyle oynayan çocuk yaralandı
Bursa'da yanıcı maddeyle oynayan çocuk yaralandı
Aldığınız kurbanlıkta Kist Hidatik hastalığı olabilir sakın köpeğe vermeyin
Aldığınız kurbanlıkta Kist Hidatik hastalığı olabilir sakın köpeğe vermeyin
Yorumlar