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Ankara'da otluk alan yangını evlere sıçradı

Ankara'da otluk alan yangını evlere sıçradı

Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü! Boş arazi yanında bulunan evlere de sıçrayan alevler maddi hasara neden oldu.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, otluk alanda çıkan ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu.

Ekin Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın sırasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, evlerde maddi hasar oluştu.

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