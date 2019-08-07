Yemen'deki savaş bir yılda 335 çocuğun hayatına mal oldu

Yemen'deki savaş nedeniyle son 1 yılda 335 çocuk hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Oxfam'ın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "9 Ağustos 2018'den bu yana hava saldırıları, mayınlar ve rastgele gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 335 çocuk yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Oxfam Yemen Müdürü Muhsin Sıddıki, son bir yılda neredeyse her gün bir çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Yemen'de açlık ve hastalığın yanı sıra şiddet olaylarının sivillerin hayatını tehdit etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Sıddıki, daha fazla insan ölmemesi için ülkenin tamamında acilen ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.