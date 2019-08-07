Erdoğan: Amerikalılarla birlikte harekat merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığına vurgu yaparak, bundan sonra da tanınmayacağını ifade etti. Erdoğan ABD'li heyetle yapılan görüşmeler sonrası alınan kararlara ilişkin de bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de barış koridoruna ilişkin, "Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir." ifadesinde bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

''2011 yılında konsey kurduk ve ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ülke genelinde devam eden reform sürecinin yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum.''

"10 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik"

Ülkelerimiz arasında devam eden serbest ticaret müzakerelerini artık neticelendirme zamanı gelmiştir. Kendimize 10 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik. Karşılıklı atacağımız birçok adım var. Özellikle geçen yıl 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi. Bu halklarımız arasındaki ilişkilerimizin de ne denli geliştiğinin göstergesidir.

"FETÖ ile mücadele konusu"

Görüşmelerimizde mevcut bazı sıkıntıların çözülmesi ve ekonomik ilişkilerimizin yeni seviyelere taşınması konusunda görüş birliğinde bulunduk. Görüşmemizin ana konularından biri FETÖ ile mücadele ve güvenlik alanında iş birliği olmuştur.

ABD ile birlikte harekat merkezi...

Suriye'de barış koridoru konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi. Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor." diye konuştu.