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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri hareketlilik

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri hareketlilik

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda çıkış yapan ve içerisinde mühimmat bulunan askeri araçlar Suriye sınırına hareket etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve içinde mühimmat bulunan konteyner taşıyan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.

Konteyner taşıyan araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. 

Konvoya polis trafik ekipleri eşlik etti.

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