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DAEŞ, Suriye'de yeniden canlanıyor!

DAEŞ, Suriye'de yeniden canlanıyor!

Amerikan askerlerinin iç savaş ülkesinden çekilmeye başlamasıyla terör örgütünün yeniden gruplar oluşturmaya başladığını savunan ABD Savunma Bakanlığı, militanların toplandığı bölgeleri izlemenin de zorlaştığını belirtiyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de 'yeniden canlandığı' uyarısında bulundu.

Pentagon Başmüfettişi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasının ardından örgüt militanlarının ülkede yeniden gruplar oluşturmaya başladıkları belirtildi.

Raporda, DEAŞ'ın Suriye'deki 'başkenti' Rakka'yı kaybetmesine rağmen, bu ülkede ve Irak'ta yerel güçlerin zayıflıklarından faydalandığı vurgulandı. DEAŞ'ın Irak'ta eylem düzenleme kapasitesini artırdığına da dikkat çekildi.

ABD'nin militanların toplandıkları muhtemel bölgeleri izlemesinin ve sahadaki müttefiklerine tavsiye vermesinin zorlaştığı da vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce DEAŞ'ın tamamen yenilgiye uğratıldığını söylemişti. Trump geçen ay bir kabine toplantısında, "Halifeliğe karşı harika bir iş çıkardık. Halifeliğin topraklarının yüzde 100'ünü geri aldık ve hızla Suriye'den çıkıyoruz" demişti.

DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele zirveye ulaştığında, Suriye'de 3 bin Amerikan askeri vardı. Şu an ülkede kaç Amerikan askerinin kaldığı bilinmiyor.

Donald Trump'ın Aralık ayında Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı almasının ardından dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis istifa etmişti. Trump geçen ay yaptığı açıklamada ise "Yakında oradan çıkmış olacağız. Böylece kendi sorunlarıyla kendileri ilgilenecekler. Suriye kendi sorunlarıyla başa çıkabilir  İran ile birlikte, Rusya ile birlikte, Irak ile birlikte, Türkiye ile birlikte. Biz 7 bin mil uzaktayız" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 100 ülkeden 40 binden fazla kişi, Suriye veya Irak'a giderek DEAŞ'a katıldı.

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KAYNAK: BBC TÜRKÇE

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