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S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi

S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi

Rusya, 7 Ağustos’ta başlayan hava tatbikatlarında Volga Federal Bölgesi’ndeki Samara ve Saratov şehirlerinde bulunan S-400 füze sistemlerinin test atışları yaptığını açıkladı. Açıklamada, "S-400'ler hava nesnelerini imha etme görevini başarıyla yerine getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın Merkez Askeri Bölgesi hava savunma birlikleri basın ofisi, S-400 yüzeyden havaya füze sistemi ekiplerinin Volga Federal Bölgesi’ndeki Samara ve Saratov şehirlerinde yapılan tatbikatlar sırasında, yüksek hızlı füzelerinin saldırısını bastırdığını bildirdi.

Basın ofisi açıklamasında, "Nebo-U radar istasyonunu yaklaşık 350 km mesafedeki füze seferlerini tespit etmek için kullandı. S-400 Triumf uçaksavar füze sistemlerinin savaş ekipleri, fırlatma, radar sistemlerinin yerini değiştirme, hedefleme, izleme ve hava nesnelerini imha etme görevini başarıyla yerine getirdi" ifadelerine yer verildi.

Hava savunma tatbikatına 500’den fazla askeri personel ve uzmanın katıldığı bildirildi.

S-400 Triumf hava savunma sistemi

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.

S-400 Triumf hava savunma sistemi, yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dâhil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip...

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