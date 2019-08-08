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Fatih Terim'in kaçıncı kupası oldu?

Fatih Terim'in kaçıncı kupası oldu?

Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın başında 20. kupasını kazandı.

Galatasaray, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor'u Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup ederek 6. kez kupanın sahibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sarı kırmızılı takımın başındaki 20. kupasını kazandı.

İşte Terim'in kupaları
Terim Galatasaray'ın başında 8 Süper Lig Kupası, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası, 3 TFF Süper Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

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