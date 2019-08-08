Kaz Dağları eylemi sürüyor! Kanadalı şirketin CEO'su Türkler için lafı olay
KAZ DAĞLARI'nda altın çıkaran Alamos Gold ve Doğu Biga Madencilik'e yönelik tepkiler giderek büyüyor. 100 milyon dolar harcayan şirketin CEO'su 'ucuz işle' ne kadar çok kazanç sağladıklarını ballandıra ballandıra anlatmış. Türkler için söylediği sözler de ibretlik.
Kaz Dağları'ndaki altın madeninden gelen son haberlere göre çevrecilerin başlattığı Su ve Vicdan nöbeti sürüyor. Çanakkale Belediyesi alana gidip çadır kurup nöbete katılacaklar için ücretsiz otobüs kaldırıyor. Kaz dağları için bu hafta 20 bin kişi Alamos Gold şirketinin kazı alanına yürümüş ve şantiyede gördükleri manzarayı kamuoyu ile paylaşmışlardı. Kaz Dağları için Türkiye ayağa kalkarken Alamos Gold şirketiyle ve CEO'suyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler sansasyonel...
Kaz Dağları altın arama iznini kim verdi?
Kanadalı Alamos Gold ve Doğa Biga Madencilik altın arama iznini 2001 yılında elde etmişler. Üstelik sadece Kirazlı bölgesi değil, Çanakkale'de 2 ayrı noktada daha projeleri var. Hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in verdiği bilgiye göre altın aranan alanın SİT izni "Mimarlar Odası üyesi ve CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından kaldırılmış." Çelik bu kişinin ismini paylaşmazken, sorumlu vekilin kim olduğu merak konusu.
Alamos Gold'un CEO'su : Hiç bir izni alamayacağız sanıyorduk
Kanada'da çok sıkı şartlara tabi olan altın arama şirketi, Türkiye'de de benzer bir tabloyla karşılaşacağını düşünmüş. Ama izni o kadar kolay almışlar ki şirketin CEO'su John McClusky Kanada'da katıldığı madencilik konferansında bunu ballandıra ballandıra şöyle anlatıyor:
-Türkiye'de epey yol kadettik ve pek bir sorun yaşamadık. Hiç bir izni alamayacağımızı sanıyorduk ama şu an hepsine sahibiz. Devlet Su İşleri ile birlikte geliştirdiğimiz büyük bir göleti görüyorsunuz. Türk hükümeti bir su rezervuarı inşası için ilk defa kamu özel ortaklığına gitti.
400 milyon TL ile 4 milyar dolar
Kaz Dağları'ndaki altın araması Kanadalı şirket için müthiş karlı olmuş. Kirazlı Projesi’nin yatırım maliyeti 400 milyon lira ve Şirketin CEO’su John McCluskey, dört milyar dolar kazanç beklediklerini açıklamıştı. McClusky Bloomberg'de katıldığı söyleşi de övünerek şu rakamları veriyor:
-9 yılda Türkiye'de 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Mütevazi bir yatırımla başlattığımız kazılarda oldukça başarılıydık. Orada yaklaşık 3 milyon ons altın bulduk. İşin değeri de burada...